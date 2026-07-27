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RPSC JLO Exam Day 2: जयपुर में आज JLO परीक्षा का आखिरी चरण, समय से पहले पहुंचे अभ्यर्थी, 8 बजे परीक्षा केंद्रों के गेट होंगे बंद

RPSC JLO Exam Day 2: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) भर्ती परीक्षा-2025 का दूसरा और अंतिम दिन आज आयोजित किया जा रहा है. आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र पर पहुंचने, निर्धारित समय के बाद प्रवेश नहीं मिलने और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Jul 27, 2026, 07:45 AM IST | Updated:Jul 27, 2026, 07:45 AM IST
RPSC JLO Exam Day 2: जयपुर में आज JLO परीक्षा का आखिरी चरण, समय से पहले पहुंचे अभ्यर्थी, 8 बजे परीक्षा केंद्रों के गेट होंगे बंद
Image Credit: Junior Legal Officer

Junior Legal Officer: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित कनिष्ठ विधि अधिकारी (Junior Legal Officer-JLO) भर्ती परीक्षा 2025 का दूसरा और अंतिम दिन रविवार को आयोजित किया जा रहा है. परीक्षा को लेकर जयपुर सहित सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. आयोग ने अभ्यर्थियों से समय का विशेष ध्यान रखने और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है.


सुबह 8 बजे बंद हो जाएंगे परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार

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RPSC ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से काफी पहले अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. सुबह 8 बजे के बाद परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. आयोग ने पहले ही सभी उम्मीदवारों को समय से पहुंचने की सलाह दी है ताकि दस्तावेजों की जांच, सुरक्षा जांच और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं बिना किसी जल्दबाजी के पूरी हो सकें.


परीक्षा से पहले जान लें ये 3 जरूरी नियम


1. समय से पहले पहुंचे परीक्षा केंद्र

अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से पर्याप्त समय पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए. निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले उम्मीदवारों को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा.


2. अनिवार्य दस्तावेज साथ रखें

परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और मूल फोटो पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है. इनके बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि आयोग द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएं तो उन्हें भी साथ रखना जरूरी है.


3. प्रतिबंधित वस्तुएं बिल्कुल न ले जाएं

मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, नोट्स या अन्य किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी. सुरक्षा जांच के दौरान ऐसी वस्तुएं मिलने पर आयोग के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है.


सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के कड़े इंतजाम

परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, उड़नदस्ते (फ्लाइंग स्क्वॉड) और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं. सीसीटीवी कैमरों और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके.


अभ्यर्थियों से दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील

RPSC ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा से पहले अपने प्रवेश पत्र में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें. परीक्षा केंद्र पर अनुशासन बनाए रखें, अफवाहों से बचें और केवल आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. आयोग का कहना है कि परीक्षा का उद्देश्य सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण उपलब्ध कराना है.


सफल और पारदर्शी परीक्षा पर आयोग का फोकस

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी होने का दावा किया है. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. आयोग को उम्मीद है कि दूसरे और अंतिम दिन की परीक्षा भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी और सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त होगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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