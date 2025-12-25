Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

परीक्षा दोगे तभी मिलेगा RPSC से रिफंड, आवेदन करने पर देनी होगी फीस, जानें क्या है एग्जाम देने के लिए नया अपडेट

RPSC Latest News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थिति रोकने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत आवेदन फॉर्म भरते समय शुल्क लिया जाएगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 25, 2025, 11:03 AM IST | Updated: Dec 25, 2025, 11:03 AM IST

Trending Photos

Maharaja Surajmal Death Anniversary: महाराजा सूरजमल की विरासत, जो लोहागढ़ किले में आज भी सांस लेती है
6 Photos
Maharaja Surajmal

Maharaja Surajmal Death Anniversary: महाराजा सूरजमल की विरासत, जो लोहागढ़ किले में आज भी सांस लेती है

Rajasthan Top Cold Cities: दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड ने छुड़ाई लोगों की धूजणी, जानिए राजस्थान के 10 सबसे ठंडे शहर
7 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

Rajasthan Top Cold Cities: दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड ने छुड़ाई लोगों की धूजणी, जानिए राजस्थान के 10 सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Schools Winter Break: राजस्थान में गलन वाली ठंड को देखते हुए शीतकालीन अवकाश, 25 दिसंबर से लेकर इस दिन तक है बच्चों की छुट्टियां
6 Photos
Rajasthan News

Rajasthan Schools Winter Break: राजस्थान में गलन वाली ठंड को देखते हुए शीतकालीन अवकाश, 25 दिसंबर से लेकर इस दिन तक है बच्चों की छुट्टियां

Happy Christmas Wishes: राजस्थानी स्टाइल में क्रिसमस विश, 'मोकली' से मनाएं त्योहार
7 Photos
Christmas Special

Happy Christmas Wishes: राजस्थानी स्टाइल में क्रिसमस विश, 'मोकली' से मनाएं त्योहार

परीक्षा दोगे तभी मिलेगा RPSC से रिफंड, आवेदन करने पर देनी होगी फीस, जानें क्या है एग्जाम देने के लिए नया अपडेट

RPSC Latest News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों की अनुपस्थिति पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि आवेदन फॉर्म भरते समय शुल्क लिया जाए, लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यह राशि वापस कर दी जाए. इससे गैर-गंभीर उम्मीदवारों की संख्या कम होगी और परीक्षा व्यवस्था पर करोड़ों का अनावश्यक खर्च बचेगा.

2025 में डेढ़ गुना ज्यादा भर्तियां

आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि साल 2025 में 13 हजार 408 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किए गए, जो 2024 के 9155 पदों से डेढ़ गुना ज्यादा है. चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में 27.65 लाख से अधिक आवेदन मिले, जबकि पूरे पिछले वर्ष में 29.98 लाख थे. आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें 31 भर्तियों के 162 पेपर शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अनुपस्थिति रोकने की वजह से फीस का प्रस्ताव

अध्यक्ष साहू ने कहा कि कई उम्मीदवार फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं देते, जिससे केंद्रों पर संसाधन बर्बाद होते हैं. नई व्यवस्था में आवेदन शुल्क लिया जाएगा और उपस्थित अभ्यर्थियों के OTR में दर्ज खाते में रिफंड होगा. विभिन्न भर्ती नियमों में भी संशोधन के सुझाव भेजे गए हैं. इससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक कुशल बनेगी.

साक्षात्कार और चयन में तेजी

इस वर्ष दिसंबर तक 6382 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हो चुके हैं, जबकि पिछले पूरे साल में 4171 थे. पहचान के लिए 24 सितंबर 2025 से बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू हुआ. 9 महीनों में 3402 अभ्यर्थियों की नियुक्ति सिफारिशें भेजी गईं. विभागीय पदोन्नति में 431 डीपीसी बैठकें हुईं, जिनसे 24 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को प्रमोशन मिला.

आयोग परिसर में नए निर्माण

RPSC परिसर को मजबूत बनाने के लिए 807 लाख रुपये स्वीकृत हुए. सीसीई ब्लॉक की तीसरी मंजिल के लिए 167 लाख और इंटरव्यू बोर्ड-स्टोर भवन के लिए 640 लाख मंजूर हुए. सीसीई ब्लॉक का काम 15 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जबकि दूसरे की निविदा प्रक्रिया चल रही है. इससे परीक्षा और साक्षात्कार व्यवस्था बेहतर होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news