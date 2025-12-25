परीक्षा दोगे तभी मिलेगा RPSC से रिफंड, आवेदन करने पर देनी होगी फीस, जानें क्या है एग्जाम देने के लिए नया अपडेट

RPSC Latest News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थिति रोकने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत आवेदन फॉर्म भरते समय शुल्क लिया जाएगा.
RPSC Latest News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों की अनुपस्थिति पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि आवेदन फॉर्म भरते समय शुल्क लिया जाए, लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यह राशि वापस कर दी जाए. इससे गैर-गंभीर उम्मीदवारों की संख्या कम होगी और परीक्षा व्यवस्था पर करोड़ों का अनावश्यक खर्च बचेगा.
2025 में डेढ़ गुना ज्यादा भर्तियां
आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि साल 2025 में 13 हजार 408 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किए गए, जो 2024 के 9155 पदों से डेढ़ गुना ज्यादा है. चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में 27.65 लाख से अधिक आवेदन मिले, जबकि पूरे पिछले वर्ष में 29.98 लाख थे. आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें 31 भर्तियों के 162 पेपर शामिल हैं.
अनुपस्थिति रोकने की वजह से फीस का प्रस्ताव
अध्यक्ष साहू ने कहा कि कई उम्मीदवार फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं देते, जिससे केंद्रों पर संसाधन बर्बाद होते हैं. नई व्यवस्था में आवेदन शुल्क लिया जाएगा और उपस्थित अभ्यर्थियों के OTR में दर्ज खाते में रिफंड होगा. विभिन्न भर्ती नियमों में भी संशोधन के सुझाव भेजे गए हैं. इससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक कुशल बनेगी.
साक्षात्कार और चयन में तेजी
इस वर्ष दिसंबर तक 6382 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हो चुके हैं, जबकि पिछले पूरे साल में 4171 थे. पहचान के लिए 24 सितंबर 2025 से बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू हुआ. 9 महीनों में 3402 अभ्यर्थियों की नियुक्ति सिफारिशें भेजी गईं. विभागीय पदोन्नति में 431 डीपीसी बैठकें हुईं, जिनसे 24 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को प्रमोशन मिला.
आयोग परिसर में नए निर्माण
RPSC परिसर को मजबूत बनाने के लिए 807 लाख रुपये स्वीकृत हुए. सीसीई ब्लॉक की तीसरी मंजिल के लिए 167 लाख और इंटरव्यू बोर्ड-स्टोर भवन के लिए 640 लाख मंजूर हुए. सीसीई ब्लॉक का काम 15 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जबकि दूसरे की निविदा प्रक्रिया चल रही है. इससे परीक्षा और साक्षात्कार व्यवस्था बेहतर होगी.
