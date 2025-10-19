Zee Rajasthan
Recruitment: असिस्टेंट प्रोफेसर के 374 पदों के लिए करें आवेदन, आज रात तक का है बस मौका

RPSC ने कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 374 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज रात 12 बजे तक है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 19, 2025, 11:11 AM IST | Updated: Oct 19, 2025, 11:11 AM IST

Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 374 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज रात 12 बजे तक है. आयोग ने पहले की वैकेंसी रद्द कर सेवा नियमों में हुए बदलाव के बाद नई वैकेंसी जारी की है, लेकिन पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है. योग्य उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी जा रही है.

साथ ही, सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 113 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होगी. कुल मिलाकर कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 574 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

अभ्यर्थियों की उम्र 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए. पिछले वर्ष इस भर्ती के लिए करीब पौने दो लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इस वर्ष परीक्षा 1 से 24 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जल्द उपलब्ध कराया जाएगा.

सभी तीनों पेपर में अलग-अलग 36 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा.

कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं.

आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

अभ्यर्थियों का चयन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा.

आवश्यक होने पर आयोग स्केलिंग, मॉडरेशन और सामान्यीकरण पद्धति का उपयोग कर सकता है.

परीक्षा की तिथि और परीक्षा केंद्र की जानकारी बाद में जारी की जाएगी.

