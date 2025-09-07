Zee Rajasthan
Rajasthan में आज से शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू, 2129 पदों के लिए 3 लाख 81 हजार अभ्यर्थी आजमा रहे भाग्य

RPSC Senior Teacher Recruitment Exam: राजस्थान में आज से आगामी 6 दिनों तक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी. 2129 पदों के लिए आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए 3 लाख 81 हजार अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमा रहे हैं. अलग-अलग विषयों की परीक्षा 12 सितंबर तक यानी 6 दिन तक आयोजित होगी. इसके लिए आरपीएससी जिला प्रशासन शिक्षा विभाग व पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है,, सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा शांतिपूर्ण संभव संपन्न करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Sep 07, 2025, 12:15 PM IST | Updated: Sep 07, 2025, 12:15 PM IST

RPSC Senior Teacher Recruitment Exam: प्रदेश में आज से आगामी 6 दिनों तक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी. 2129 पदों के लिए आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए 3 लाख 81 हजार अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमा रहे हैं. अलग-अलग विषयों की परीक्षा 12 सितंबर तक यानी 6 दिन तक आयोजित होगी. इसके लिए आरपीएससी जिला प्रशासन शिक्षा विभाग व पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा शांतिपूर्ण संभव संपन्न करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं.

शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए राजधानी जयपुर में 165 परीक्षा केंद्र पर 59 हजार 733 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं. ऐसे में उन अभ्यार्थियों के साथ आज आरपीएससी शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन के साथ ही विद्यार्थियों के अभिभावकों की भी कड़ी परीक्षा है. अपनी पत्नी को एग्जाम दिलवाने आए अशोक ने बताया कि इस परीक्षा के लिए पत्नी को हर संभव मदद करने का प्रयास किया,, घर के कामों में भी हाथ बटाया और ज्यादा से ज्यादा उसे पढ़ाई के लिए समय मिले इसका प्रयास किया. अशोक ने बताया कि सरकार बदलने के बाद अब पेपर आउट जैसी समस्याओं में कमी आई है ऐसे में अब उम्मीद है कि शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजित होगी.

शिक्षक भर्ती परीक्षा पहली पारी मे 10 से 12 व दूसरी पारी में तीन से पांच बजे तक आयोजित होगी.

2129 पदों के लिए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित.
प्रदेश के 28 जिलों में आयोजित हो रही है भर्ती परीक्षा.
अलग-अलग विषयों की 12 सितंबर तक चलेगी परीक्षा.
जयपुर में 165 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा.
राजधानी के 165 परीक्षा केंद्रों पर 59 हजार 733 अभ्यार्थी देंगे परीक्षा.

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 7 से 12 सितंबर तक 6 दिन तक आयोजित होगी. राजधानी जयपुर मे सुरक्षित परीक्षा करवाने के लिए फ्लाइंग की 35 टीम में बनाई गई है. 2129 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रदेश पर में 3 लाख 81 हजार अभ्यर्थी व राजधानी जयपुर में 59 हजार 733 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए हैं ऐसे में अलग-अलग विषयों की परीक्षा मे हिंदी के 288, अंग्रेजी के 327, गणित के 694, विज्ञान के 350, सामाजिक विज्ञान के 88, संस्कृत के 309, पंजाबी के 64 और उर्दू के 9 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है. इसमें TSP क्षेत्र में 402 और Non-TSP क्षेत्र में 1727 पद आरक्षित है.

शिक्षक भर्ती को सुरक्षित तथा शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए आरपीएससी पूरी तरह मुस्तद नजर आ रही है. सभी परीक्षा केंद्रों पर थ्री लेयर सुरक्षा जांच के साथ परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है. परीक्षा केंद्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है. ऐसे में पिछली परीक्षाओं में हुए पेपर आउट व डमी अभ्यर्थियों जैसी धांधली ना हो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्देश पर तमाम विभाग इस परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने में लगे हुए हैं और 28 जिलों के जिला कलेक्टर भी इन परीक्षाओं के व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

