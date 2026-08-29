/RPSC Statistical Officer Exam: आरपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा कल, 113 पदों के लिए 10,021 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, एंट्री को लेकर जान लें नियम

RPSC Exam 30 August: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 का आयोजन 30 अगस्त को किया जाएगा. परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी. इस भर्ती के तहत 113 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसके लिए 10,021 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं. परीक्षा में OMR शीट के पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. आयोग ने उम्मीदवारों से परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की अपील की है.



एक घंटे पहले तक ही मिलेगी एंट्री

RPSC के अनुसार परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. सुरक्षा जांच और पहचान की प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को निर्धारित समय से काफी पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है.

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आधार कार्ड या फोटो आईडी जरूरी

परीक्षा केंद्र पर पहचान के लिए मूल आधार कार्ड का रंगीन प्रिंट लेकर जाना जरूरी होगा. अगर आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या साफ नहीं है, तो अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे किसी अन्य मूल फोटो पहचान पत्र के साथ पहुंच सकते हैं. प्रवेश पत्र पर भी नई रंगीन फोटो लगाने के निर्देश दिए गए हैं. वैध मूल फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.



ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के जरिए एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा SSO पोर्टल पर लॉगिन करके Citizen Apps में उपलब्ध Recruitment Portal के जरिए भी प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है.



2 सितंबर को होगी APO प्रारंभिक परीक्षा

आयोग की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी (गृह विभाग) प्रारंभिक परीक्षा-2026 का आयोजन 2 सितंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा. इस भर्ती के 371 पदों के लिए 52,767 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं. परीक्षा के लिए आवंटित जिला SSO पोर्टल पर लॉगिन करके देखा जा सकता है. इसके एडमिट कार्ड 30 अगस्त को आयोग की वेबसाइट और SSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे.



दलालों से सावधान रहने की अपील

आयोग ने अभ्यर्थियों को किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में नहीं आने की सलाह दी है. परीक्षा में पास कराने के नाम पर कोई रिश्वत या प्रलोभन देता है तो इसकी जानकारी प्रमाण के साथ संबंधित जांच एजेंसी या आयोग के कंट्रोल रूम को दी जा सकती है. आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने या गलत गतिविधियों में शामिल होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2022 के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है. इसमें आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है.

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