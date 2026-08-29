Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /RPSC Statistical Officer Exam: आरपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा कल, 113 पदों के लिए 10,021 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, एंट्री को लेकर जान लें नियम

RPSC Statistical Officer Exam: आरपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा कल, 113 पदों के लिए 10,021 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, एंट्री को लेकर जान लें नियम

RPSC Statistical Officer Exam 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग की सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2025 का आयोजन 30 अगस्त को होगा. 113 पदों के लिए 10,021 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं. परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा. मूल आधार कार्ड या वैध फोटो पहचान पत्र साथ रखना जरूरी है. OMR के पांचवें विकल्प के लिए 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 29, 2026, 10:43 AM IST | Updated:Aug 29, 2026, 10:43 AM IST
RPSC Statistical Officer Exam: आरपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा कल, 113 पदों के लिए 10,021 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, एंट्री को लेकर जान लें नियम
Image Credit: RPSC Exam 30 August

RPSC Exam 30 August: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 का आयोजन 30 अगस्त को किया जाएगा. परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी. इस भर्ती के तहत 113 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसके लिए 10,021 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं. परीक्षा में OMR शीट के पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. आयोग ने उम्मीदवारों से परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की अपील की है.


एक घंटे पहले तक ही मिलेगी एंट्री
RPSC के अनुसार परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. सुरक्षा जांच और पहचान की प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को निर्धारित समय से काफी पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source


आधार कार्ड या फोटो आईडी जरूरी
परीक्षा केंद्र पर पहचान के लिए मूल आधार कार्ड का रंगीन प्रिंट लेकर जाना जरूरी होगा. अगर आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या साफ नहीं है, तो अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे किसी अन्य मूल फोटो पहचान पत्र के साथ पहुंच सकते हैं. प्रवेश पत्र पर भी नई रंगीन फोटो लगाने के निर्देश दिए गए हैं. वैध मूल फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.


ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के जरिए एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा SSO पोर्टल पर लॉगिन करके Citizen Apps में उपलब्ध Recruitment Portal के जरिए भी प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है.


2 सितंबर को होगी APO प्रारंभिक परीक्षा
आयोग की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी (गृह विभाग) प्रारंभिक परीक्षा-2026 का आयोजन 2 सितंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा. इस भर्ती के 371 पदों के लिए 52,767 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं. परीक्षा के लिए आवंटित जिला SSO पोर्टल पर लॉगिन करके देखा जा सकता है. इसके एडमिट कार्ड 30 अगस्त को आयोग की वेबसाइट और SSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे.


दलालों से सावधान रहने की अपील
आयोग ने अभ्यर्थियों को किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में नहीं आने की सलाह दी है. परीक्षा में पास कराने के नाम पर कोई रिश्वत या प्रलोभन देता है तो इसकी जानकारी प्रमाण के साथ संबंधित जांच एजेंसी या आयोग के कंट्रोल रूम को दी जा सकती है. आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने या गलत गतिविधियों में शामिल होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2022 के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है. इसमें आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

RPSC JLO Exam Day 2: जयपुर में आज JLO परीक्षा का आखिरी चरण, समय से पहले पहुंचे अभ्यर्थी, 8 बजे परीक्षा केंद्रों के गेट होंगे बंद

RPSC JLO परीक्षा के पहले दिन जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर चेयरमैन की सख्त निगरानी

लेक्चरर कृषि भर्ती में 40 % क्वालिफाइंग अंक की शर्त को हाईकोर्ट में चुनौती, RPSC और सरकार से जवाब तलब

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
RPSC

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
RPSC Statistical Officer Exam: आरपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा कल, 113 पदों के लिए 10,021 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, एंट्री को लेकर जान लें नियम
2
3
4
5