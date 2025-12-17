Zee Rajasthan
रेलवे ग्रुप-डी परीक्षा में डमी कैंडिडेट गैंग बेनकाब,जयपुर पुलिस ने पकड़ा शातिर गिरोह

Rajasthan News: जयपुर पुलिस ने रेलवे ग्रुप-डी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले डमी कैंडिडेट ऋषभ रंजन और सरगना गौतम कुमार को गिरफ्तार किया है. बायोमैट्रिक मिलान 0% होने पर यह खुलासा हुआ. गिरोह 1.55 लाख रुपये लेकर डमी अभ्यर्थी बैठाने का सिंडिकेट चला रहा था.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Dec 17, 2025, 05:25 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 05:25 PM IST

RRB Group D Scam: जयपुर साउथ पुलिस ने रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ग्रुप-डी परीक्षा में सेंध लगाने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने परीक्षा में बैठने वाले डमी अभ्यर्थी ऋषभ रंजन और उसके मुख्य सहयोगी गौतम कुमार उर्फ गोटी को गिरफ्तार किया है. इनके पास से परीक्षा के सौदे की अग्रिम राशि 31,250 रुपये भी बरामद की गई है.

बायोमैट्रिक जांच ने खोला राज
डीसीपी साउथ राजर्षि राज के अनुसार, 10 दिसंबर 2025 को सीतापुरा स्थित परीक्षा केंद्र पर पहली पारी के दौरान एक युवक 'अभिषेक मीणा' बनकर प्रवेश कर रहा था. केंद्र पर जब बायोमैट्रिक मिलान किया गया, तो उसका चेहरा मूल अभ्यर्थी से 0% (शून्य प्रतिशत) मैच हुआ. कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि वह मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने आया डमी कैंडिडेट ऋषभ रंजन है.

1.50 लाख में होता था सौदा
गिरफ्तार सहयोगी गौतम कुमार उर्फ गोटी से हुई पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. वह एक परीक्षा के लिए कुल 1 लाख 55 हजार रुपये लेता था, जिसमें 30 हजार रुपये एडवांस और काम होने के बाद 1.25 लाख रुपये शामिल थे.गौतम बिहार और उत्तर प्रदेश में करीब 10 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पहले भी डमी कैंडिडेट बैठा चुका है.उसने जयपुर सहित कई बड़े शहरों में डमी कैंडिडेट तैयार करने का एक पूरा सिंडिकेट बना रखा था.

आगे की जांच
आरोपी ऋषभ रंजन को जेल भेज दिया गया है, जबकि गौतम कुमार से पुलिस रिमांड पर पूछताछ की जा रही है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह ने जयपुर और राजस्थान के अन्य जिलों में अब तक किन-किन परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा किया है और इस नेटवर्क में और कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हैं.

