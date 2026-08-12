/GST की बड़ी कार्रवाई से खुला फर्जीवाड़े का खेल, 106 फर्मों की जांच में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

Fake Firms Rajasthan: राजस्थान में फर्जी फर्मों के जरिए टैक्स चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC के कथित दुरुपयोग पर वाणिज्यिक कर विभाग ने बड़ा शिकंजा कसा है. प्रदेशभर में एक साथ चलाए गए जांच अभियान में 137 फर्मों का परीक्षण किया गया. जांच पूरी होने के बाद इनमें से 106 फर्में फर्जी पाई गईं. इन फर्मों से जुड़े कारोबार का आंकड़ा करीब 547.58 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है, जबकि करीब 77.65 करोड़ रुपए का ITC जांच के घेरे में है.

विभाग की इस कार्रवाई ने फर्जी फर्मों के जरिए कागजी लेन-देन और ITC के कथित खेल को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. फिलहाल विभाग अलग-अलग फर्मों के दस्तावेज, कारोबार, इनवॉइस और ITC लेजर का मिलान कर रहा है. जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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16 जोन में एक साथ चला जांच अभियान

फर्जी और संदिग्ध फर्मों के खिलाफ यह कार्रवाई राजस्थान के 16 जोन में एक साथ की गई. अभियान सोमवार सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ और देर रात तक अधिकारियों की जांच जारी रही. इस दौरान विभाग की टीमों ने कुल 137 फर्मों का परीक्षण किया. जांच के आंकड़े सामने आने के बाद विभाग के अधिकारी भी फर्जी फर्मों की संख्या को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं. 137 में से 106 फर्मों के फर्जी पाए जाने का मतलब है कि जांच के दायरे में आई बड़ी संख्या में फर्मों की वास्तविक कारोबारी गतिविधियों पर सवाल मिले.



547.58 करोड़ का कारोबार जांच के घेरे में

जांच में सामने आई रकम ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है. विभागीय जानकारी के मुताबिक चिन्हित 106 फर्जी फर्मों से करीब 547.58 करोड़ रुपए का कारोबार जुड़ा हुआ है. वहीं इन फर्मों से संबंधित करीब 77.65 करोड़ रुपए का ITC जांच के दायरे में पाया गया है. विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि ITC का दावा वास्तविक माल या सेवाओं की खरीद-बिक्री के आधार पर किया गया था या फिर केवल कागजी लेन-देन के जरिए इसका इस्तेमाल किया गया. जांच के दौरान इन फर्मों के ITC लेजर में करीब 8.06 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध मिली. वहीं करीब 4.65 करोड़ रुपए का ITC ब्लॉक किया गया है.



78 फर्में राज्य और 28 केंद्र क्षेत्राधिकार की

जांच में सामने आई 106 फर्जी फर्मों को राज्य और केंद्र क्षेत्राधिकार के हिसाब से भी देखा गया है. इनमें 78 फर्में राज्य क्षेत्राधिकार से जुड़ी मिलीं, जबकि 28 फर्में केंद्र क्षेत्राधिकार के तहत पाई गईं. राज्य क्षेत्राधिकार वाली 78 फर्मों का कुल कारोबार करीब 460.59 करोड़ रुपए रहा. इनसे संबंधित ITC की राशि करीब 60.98 करोड़ रुपए बताई गई है. दूसरी ओर केंद्र क्षेत्राधिकार वाली 28 फर्मों का कारोबार करीब 87.57 करोड़ रुपए रहा और उनसे संबंधित ITC की राशि करीब 17.37 करोड़ रुपए है. इस तरह जांच में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि मामला केवल कुछ छोटी फर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए के कारोबार और ITC लेन-देन तक फैला हुआ है.



31 वास्तविक फर्मों की भी हुई जांच

विभाग का अभियान केवल फर्जी फर्मों की पहचान तक सीमित नहीं रहा. जांच के दौरान 31 वास्तविक फर्मों का भी परीक्षण किया गया. इन फर्मों का कुल कारोबार करीब 18.93 करोड़ रुपए रहा, जबकि इनसे संबंधित करीब 2.26 करोड़ रुपए का ITC जांच में शामिल रहा. इन फर्मों के ITC लेजर में करीब 77.45 लाख रुपए उपलब्ध मिले और जांच के दौरान करीब 17.60 लाख रुपए का ITC ब्लॉक किया गया. इन 31 वास्तविक फर्मों में 25 फर्में राज्य क्षेत्राधिकार और 6 फर्में केंद्र क्षेत्राधिकार से जुड़ी थीं. राज्य क्षेत्राधिकार वाली फर्मों का कारोबार करीब 12.50 करोड़ रुपए, जबकि केंद्र क्षेत्राधिकार वाली फर्मों का कारोबार करीब 6.41 करोड़ रुपए रहा.



कैसे सामने आता है फर्जी ITC का खेल?

फर्जी ITC के मामलों में आम तौर पर सबसे पहले ऐसी फर्म के पंजीयन की जांच की जाती है जिसकी वास्तविक कारोबारी गतिविधियां संदिग्ध हों. इसके बाद विभाग यह देखता है कि फर्म ने किससे माल या सेवा खरीदने का दावा किया और किसे बिक्री दिखाई. जांच का अहम हिस्सा इनवॉइस और वास्तविक सप्लाई का मिलान होता है. अगर कागजों में खरीद-बिक्री दिखाई गई हो, लेकिन वास्तविक माल या सेवा की सप्लाई का प्रमाण नहीं मिले, तो लेन-देन पर सवाल उठ सकते हैं. इसके बाद ITC की पूरी चेन को देखा जाता है. किस फर्म ने कितना ITC लिया, कितना आगे ट्रांसफर किया और आखिरकार किस फर्म ने उसका इस्तेमाल किया—इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.



डेटा से खंगाली जा रही फर्मों की पूरी कुंडली

वाणिज्यिक कर विभाग अब तकनीक और डेटा आधारित जांच के जरिए संदिग्ध फर्मों की पहचान कर रहा है. फर्म के पंजीयन से लेकर उसके कारोबार तक और इनवॉइस से लेकर ITC लेजर तक अलग-अलग स्तर पर जानकारी का मिलान किया जा रहा है. विभाग का फोकस ऐसी फर्मों पर है जिनका पंजीयन तो मौजूद है, लेकिन वास्तविक कारोबार संदिग्ध नजर आता है. इसके अलावा बिना वास्तविक माल या सेवा की सप्लाई के इनवॉइस जारी कर ITC का लाभ लेने की आशंका वाले मामलों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है.



आगे और कार्रवाई की तैयारी

फिलहाल 106 फर्जी फर्मों से जुड़े मामलों की जांच आगे बढ़ रही है. विभाग की टीम दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर संबंधित मामलों में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. विभाग का कहना है कि इस तरह के अभियान का मकसद केवल टैक्स चोरी पर रोक लगाना नहीं है. इसके जरिए ईमानदारी से कारोबार और टैक्स का भुगतान करने वाले करदाताओं के हितों की रक्षा करना भी है. करोड़ों रुपए के कारोबार और ITC से जुड़े इस पूरे मामले में अब आगे की जांच से यह स्पष्ट होगा कि फर्जी फर्मों के पीछे कौन लोग हैं और कथित फर्जी लेन-देन की पूरी चेन कितनी लंबी है.



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