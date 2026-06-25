/RSOS Result 2026: शिक्षा मंत्री ने की प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों से फोन पर बात, 21 हजार राशि देने की घोषणा

RSOS Result 2026: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने साल 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एकलव्य भवन स्थित माधव सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रिजल्ट जारी किया, 83 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे थे.

विद्यार्थी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट rsosadmission.rajasthan.gov.in/rsos

पर जाकर रिजल्ट चैक कर सकते हैं, जिसके लिए विद्यार्थियों को अपना एनरोलमेंट नंबर और जन्मतिथि डालनी होगी. इसके साथ ही विद्यार्थी अपनी डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं.



रिजल्ट ऐसे करें चेक

इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

फिर होम पेज पर अपनी कक्षा (10वीं या 12वीं) का चयन करें.

इसके बाद एनरोलमेंट नंबर, जन्मतिथि और सुरक्षा कोड डालें.

फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें, इसके बाद परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.

विद्यार्थी अपनी डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर लें.

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राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की एक खास विशेषता है कि विद्यार्थियों को सीधे फेल घोषित नहीं किया जाता है. विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से पास या आंशिक रूप से पास किया जाता है. अगर कोई छात्र किसी एक या अधिक विषयों में निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करता है, तो उसे केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा दोबारा देने का अवसर दिया जाता है.

आंशिक रूप से पास विद्यार्थी आगामी स्ट्रीम-2 या सप्लीमेंट्री परीक्षा में संबंधित विषयों की परीक्षा देकर अपना रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं.

23 अप्रैल से 20 मई 2026 तक आयोजित हुई थी परीक्षाएं

बता दें कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम-1 परीक्षाएं 23 अप्रैल से 20 मई 2026 तक आयोजित हुई थी. राजस्थान में बनाए गए 328 परीक्षा केंद्रों पर हजारों विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और टॉपर्स से भी संवाद किया.

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ना है, जो किसी वजह से नियमित स्कूल शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसमें स्कूल छोड़ चुके छात्र, अन्य बोर्डों की परीक्षाओं में असफल रहे विद्यार्थी और शिक्षा से लंबे समय तक दूर रहे अभ्यर्थी शामिल हैं.

री-इवेल्यूएशन का मिलेगा मौका

रिजल्ट जारी हो गया है, अब री-इवेल्यूएशन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जो विद्यार्थी अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, वे उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, जिसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा.

पिछले साल का रिजल्ट

मार्च-मई साल 2025 में आयोजित ओपन स्कूल परीक्षाओं में कक्षा 10वीं के लिए 53,498 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 35,575 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 16,400 छात्र सफल हुए. वहीं, कक्षा 12वीं में 49,499 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें से 38,289 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 18,800 छात्र सफल रहे.

