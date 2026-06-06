/भारत को 'युवा' बनाए रखने के लिए RSS प्रचारक का तर्क, बोले- परिवार में कम से कम 3 बच्चे जरूरी

राज्य चुनें
Rajasthan News: जयपुर के जामडोली स्थित आदर्श विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संघ शिक्षा वर्ग का शुक्रवार को समापन हुआ. समापन समारोह में स्वयंसेवकों ने विभिन्न शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया. कार्यक्रम में संघ के प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने समाज, परिवार, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति से जुड़े कई विषयों पर अपने विचार रखे.
परिवार व्यवस्था को बताया समाज की मजबूती का आधार
प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने कहा कि भारत को 'युवा' बनाए रखने के लिए परिवार व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि परिवार में कम से कम तीन संतानें होनी चाहिए. साथ ही, उन्होंने संयुक्त परिवार की परंपरा को फिर से मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी.
सामाजिक समरसता और सनातन परंपरा पर दिया संदेश
उन्होंने कहा कि जाति, भाषा, खान-पान या पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव करना सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है. समाज में समरसता बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को मनुष्य के रूप में स्वीकार करना जरूरी है. उनके अनुसार, सामाजिक एकता से ही मजबूत और संगठित समाज का निर्माण हो सकता है.
पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी अपनाने की अपील
बाबूलाल ने पर्यावरण की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का सोच-समझकर उपयोग करना समय की जरूरत है. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एयर कंडीशनर (एसी) का अत्यधिक उपयोग कार्बन उत्सर्जन बढ़ाता है, जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है.
उन्होंने नागरिकों से देश के नियमों का पालन करने और अपने 'स्वत्व' को जागृत करने का आह्वान किया. साथ ही, भारतीय भाषा, वेशभूषा और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रयासों से ही भारत को फिर से विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित किया जा सकता है.
संत और मुख्य अतिथि ने भी रखे विचार
समापन समारोह में नाथ संप्रदाय के संत बस्तीनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विश्व स्तर पर सनातन समाज को संगठित करने का कार्य किया है. उनके अनुसार, संघ ने भारत को एक सूत्र में जोड़ते हुए सनातन संस्कृति की जड़ों को मजबूत किया है.
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त मेजर जनरल तेजिंदर आहलुवालिया ने स्वयंसेवकों के शारीरिक प्रदर्शन की सराहना की. उन्होंने युवाओं से ईमानदारी, अनुशासन और निष्पक्षता के साथ समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करने का आह्वान किया.
24 जिलों के 316 शिक्षार्थियों ने लिया प्रशिक्षण
गौरतलब है कि जयपुर प्रांत के 24 जिलों के कॉलेज विद्यार्थियों और तरुण व्यवसायियों के लिए यह प्रशिक्षण वर्ग 21 मई 2026 से आयोजित किया गया था. वर्ग में 316 शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण पूरा किया. प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए 37 शारीरिक शिक्षकों और 42 प्रबंधकों ने पूर्णकालिक दायित्व निभाया. इस दौरान अखिल भारतीय सह-प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर और अखिल भारतीय सह-प्रचारक प्रमुख अरुण जैन का भी प्रवास रहा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!