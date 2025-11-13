RSS सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का राजस्थान दौरा, शताब्दी वर्ष में जयपुर के कार्यक्रमों पर नजर

Mohan Bhagwat in Jaipur: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत बुधवार देर शाम जयपुर पहुंचे. वे इंडिगो फ्लाइट से मुंबई से आए और सीधे भारती भवन पहुंचे, जहां उनका रात्रि विश्राम निर्धारित है. यह पांच दिवसीय राजस्थान प्रवास (13 से 16 नवंबर) संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ा है. राजस्थान क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेश अग्रवाल ने बताया कि डॉ. भागवत संघ के प्रचारकों, पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों से संवाद करेंगे, साथ ही संगठनात्मक समीक्षा, भविष्य रणनीति और विस्तार योजनाओं पर चर्चा होगी.

जयपुर पहुंचते ही कार्यक्रमों का आगाज

डॉ. भागवत का दौरा संघ की आगामी योजनाओं और 100 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रित है. बुधवार शाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वे उद्योगपतियों के साथ राष्ट्र निर्माण में उद्योग जगत की भूमिका पर चर्चा करेंगे. 14 नवंबर की सुबह धानक्या (दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ा ऐतिहासिक स्थल) का दौरा करेंगे, उसके बाद मुरलीपुरा स्थित सीकर रोड पर लंच कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से मुलाकात होगी.

15 नवंबर को SMS स्टेडियम में प्रमुख संबोधन

प्रवास का मुख्य आकर्षण 15 नवंबर शाम 5:30 बजे SMS इंडोर स्टेडियम में होगा, जहां डॉ. भागवत "वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं एकात्मक मानव दर्शन" विषय पर संबोधित करेंगे. एकात्म मानवदर्शन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, शिक्षाविद, युवा और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे. यह संबोधन राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करेगा.

16 नवंबर को ग्रंथ विमोचन और संवाद सत्र

अंतिम दिन 16 नवंबर सुबह 10 बजे पाथेय भवन में राजस्थान के दिवंगत प्रचारकों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित ग्रंथ "और यह जीवन समर्पित" का विमोचन होगा. इसके बाद रिसर्च स्कॉलर्स और समाजसेवियों के साथ विशेष सत्र में संवाद करेंगे. जयपुर प्रवास के दौरान डॉ. भागवत संघ की संगठनात्मक समीक्षा, नए विस्तार क्षेत्रों और सामाजिक समरसता अभियानों पर चर्चा करेंगे. वे स्वयंसेवकों के साथ सुबह शारीरिक व्यायाम और संघ प्रार्थना में भी भाग लेंगे.

शताब्दी वर्ष की ओर संघ का कदम

संघ 2025 में 100 वर्ष पूरे कर रहा है, और यह दौरा देशभर के कार्यक्रमों का हिस्सा है. डॉ. भागवत समाज के विभिन्न वर्गों—शिक्षाविदों, उद्योगपतियों और समाजसेवियों—से छोटे समूहों में संवाद कर रहे हैं. क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेश अग्रवाल ने कहा, "यह प्रवास संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगा." जयपुर में संघ कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, यह दौरा संगठन को नई दिशा देगा.

