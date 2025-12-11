एक्टिव मोड में RSS, 10 हजार से ज्यादा हिंदू सम्मेलन की तैयारी

Jaipur News : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान में सामाजिक चेतना जगाने की मुहिम शुरू करने जा रहा है. करीब दो महीने तक प्रदेश में 10 हजार से अधिक स्थानों पर हिंदू सम्मेलन और सामाजिक सद्भाव बैठकें आयोजित की जाएगी. इनमें जातिवाद सहित स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर की समस्याओं को दूर करने पर मंथन किया जाएगा.

RSS का शताब्दी वर्ष और कई कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को सौ पूरे हो गए हैं. इन सौ वर्षों में संघ पूरी ताकत से सशक्त व्यक्ति और समाज निर्माण के लिए काम कर रहा है. इस साल शताब्दी वर्ष में संघ के स्वयंसेवकों की ओर से कई कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं. इनमें सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुम्ब प्रबोधन, स्व का बोध तथा नागरिक कर्तव्य शामिल है. शताब्दी वर्ष के तहत अभी देशभर में स्वयंसेवकों का गृह सम्पर्क का कार्यक्रम चल रहा है. हालांकि जयपुर प्रांत में गृह सम्पर्क का काम पूरा हो गया है. इसके तहत स्वयंसेवक घर घर पहुंचे और उन्होंने लोगों को संघ का परिचय कराया. इसके लिए संघ पुस्तिका भी दी.

समाजों के बीच प्रगाढ़ता बढ़ाने की पहल

अब प्रदेश में समाजों के बीच प्रगाढ़ता बढ़ाने की पहल शुरू की गई है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संघ चालक डॉ रमेशचंद अग्रवाल का कहना है कि गृह सम्पर्क के बाद अब प्रमुख जनों की गोष्ठियां की जाएंगी. जिला केंद्रों के साथ ही नीचे स्तरों पर भी डेढ़ सौ से दो सौ लोगों की संगठोष्ठियां आयोजित की जाएंगी. इनमें समाज का नेतृत्व करने वाले प्रमुख लोगों को बुलाया जाएगा. इसी तरह जाति बिरादरी के प्रमुखों को लेकर सामाजिक सद्भाव बैठकें आयोजित की जाएंगी. इन बैठकों में लोगों से साझा किया जाएगा कि भारत से संबंधित सवाल हम सबके हैं, किसी जाति विशेष के नहीं है. देश में समाज जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हम सब मिलकर करेंगे, तो ज्यादा ठीक ढंग से निपट पाएंगे.

दस हजार की बस्ती, दस हजार हिंदू सम्मेलन

क्षेत्रीय संघ चालक डॉ रमेशचंद अग्रवाल कहते हैं कि संघ शताब्दी वर्ष के तहत पूरे भारत में हिंदू सम्मेलन होंगे। दस-दस हजार की आबादी को एक बस्ती माना गया है. राजस्थान में दिसम्बर के आखिरी सप्ताह से फरवरी के आखिरी सप्ताह अर्थात दो महीने तक हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. हिंदू सम्मेलन में बस्ती में रहने वाले प्रत्येक समुदाय, हरेक आयुवर्ग के लोगों, संत समाज, विभिन्न बिरादरियों का नेतृत्व करने वाले लोग एकत्र हो इसका प्रयास किया जाएगा. डॉ अग्रवाल का कहना है कि इन सम्मेलनों में लोगों से कहा जाएगा कि हिंदू और भारत के विचारों के साथ ही बस्ती, कस्बा, प्रदेश तथा देश की समस्याओं पर चिंतन करें राजस्थान में दस हजार से अधिक स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं.

लाइन को मिटाना नहीं बल्कि बड़ी लाइन खींचना है

हिंदू सम्मेलन, सामाजिक सद्भाव बैठकों के साथ ही अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से संघ हिंदुओं में बढ़ रहे सामाजिक भेदभाव, परिवारों में विघटन सहित अन्य मुद्दों पर सामाजिक बदलाव करने जा रहा है. क्षेत्र संघ चालक डॉ रमेशचंद अग्रवाल का कहना है कि किसी भी समस्या का समाधान बड़ी लाइन खींचना है, उस लाइन को मिटाना नहीं है. जातिवाद अन्य प्रकार की समस्याएं समाज में है, लेकिन हम सब इकट्ठा मिलकर एक दूसरे के सहयोग से इन्हें मिटाएंगे. ये सांझाी समस्याएं हैं, इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं आपस में मिलकर कैसे दूर कर सकते हैं. समाज या देश में केवल अधिकार की बात नहीं, मेरा कर्तव्य क्या है ? परिवारों में संवाद हो, हमारे परिवार टूटने से बचें, परिवार के सदस्यों के राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं, पर्यावरण संरक्षण की जागृति आए, समाज की चेतना व्यवहार का स्तर राष्ट्र के अनुरूप हो, इन सब बातों को लेकर ही हिंदू सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

