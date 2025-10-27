Zee Rajasthan
सोशल मीडिया पर वैचारिक युद्ध को लेकर RSS की चिंता! पूर्व सैनिकों से संघ प्रचारक बोले ये...

Jaipur News: जयपुर के स्वस्तिक भवन, अंबावाड़ी में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की 23वीं वार्षिक प्रतिनिधि सभा आयोजित हुई. बैठक में RSS प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने कहा कि आज देश में सोशल मीडिया पर वैचारिक युद्ध चल रहा है, जिसमें पूर्व सैनिकों की अहम भूमिका हो सकती है.  
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 27, 2025, 08:55 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 08:55 PM IST

सोशल मीडिया पर वैचारिक युद्ध को लेकर RSS की चिंता! पूर्व सैनिकों से संघ प्रचारक बोले ये...

Jaipur News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोशल मीडिया पर चल रहे वैचारिक युद्ध को लेकर चिंता है. संघ के प्रांत प्रचारक बाबू लाल ने पूर्व सैनिकों से कहा सोशल मीडिया पर चल रहे वैचारिक युद्ध में आपकी भूमिका क्या हो. अब समाज को लौटाने का वक्त है, जिसके लिए तैयार रहें.

अंबावाड़ी जयपुर स्थित स्वस्तिक भवन में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जयपुर प्रांत की 23 वीं वार्षिक प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई. भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू हुईं. पूर्व सैनिक परिषद के प्रांत सचिव JWO डाल सिंह शेखावत ने अतिथियों का परिचय कराया व स्वागत भाषण दिया गया. इसके बाद सभी इकाइयों के उपस्थित प्रतिनिधियों का परिचय कराया.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने देश में हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई और जनसंख्या घटने के कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि 2035 के बाद भारत में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होगी. इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.

बाबू लाल ने कहा कि आप लोगों ने सेना में रहते हुए दुश्मनों से प्रत्यक्ष युद्ध लड़कर विजय हासिल की, लेकिन वर्तमान युद्ध का एक दूसरा स्वरूप चल रहा है. इसे वैचारिक युद्ध कहते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ा जा रहा है. इस युद्ध में पूर्व सैनिकों की क्या भूमिका हो सकती है इस पर विचार करना चाहिए. उन्होंने कुटुंब प्रबोधन,सामाजिक समरसता, पर्यावरण स्व की भावना और नागरिक कर्तव्यों के बारे में बताया.

परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मेजर जनरल अनुज माथुर ने सभी प्रतिनिधियों से कहा कि जो जज्बा सेवा के दौरान था वो कायम रहना चाहिए. सेना में अर्जित अनुभवों का समाज हित में प्रयोग होना चाहिये. अब हमारा समय समाज को रिटर्न करने का है. उन्होंने सभी उपस्थित सदस्यों से दिसंबर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में तन मन धन से सहयोग करने की अपील की.

इसके बाद प्रदेश सचिव कमांडर बनवारी लाल ने प्रशिक्षण के महत्त्व,परिषद के बायलाज व सदस्यता के बारे में जानकारी दी. उन्होंने दिसंबर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में मैनपावर व अधिवेशन में होने वाले खर्च की जानकारी दी.

प्रदेश संगठन सचिव कैप्टन हनुमान सिंह ने कहा कि हमें प्रवास के लिए समय देने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जिन पदाधिकारियों की आयु 70 वर्ष से अधिक है, उन्हें संरक्षक बना देना चाहिए.

इसके बाद सभी इकाइयों के अध्यक्ष ने अपनी-अपनी इकाइयों का वृत प्रस्तुत किया. कार्यक्रम के दूसरे सत्र में दौसा के जिला अध्यक्ष हवलदार विजेंद्र सिंह ने पूर्व सैनिकों का टोल टैक्स माफ करने व दौसा में सैनिक कल्याण कार्यालय व ECHS खुलवाने के लिए कहा. गंगापुर सिटी के कैप्टन सरदार सिंह ने भी सैनिक कल्याण कार्यालय को पूर्व की तरह वापिस लाने के लिए कहा.

इसके बाद प्रांत अध्यक्ष एयर कमोडोर चंदरमौली ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी को तन , मन व धन से सहयोग करना चाहिए. परिषद के प्रांत सचिव JWO डाल सिंह शेखावत ने अगले माह में होने वाली प्रदेश बैठक में सभी इकाइयों के अध्यक्ष व सचिव और प्रत्येक इकाई से 2-2 नामित सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

