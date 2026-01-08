RSSB 2026 Result Update: कब आएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट? यहां मिलेगी सारी जानकारी

RSSB 2026 Result Update: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर अपडेट सामने आया है. रिजल्ट 15 जनवरी तक घोषित किया जा सकता है, जिसके बाद लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्जाम के रिजल्ट को लेकर ज्यादा जानकारी पाने के लिए अभ्यर्थियों को उनकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी.

चुनाव प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आपत्ति उठाने की मौका दिया गया था, जिसका समापन नवंबर के आखिर में किया गया था. सवालों पर आपत्ति के समाधान का काम दिसंबर तक पूरा कर लिया गया था, जिसके बाद रिजल्ट जारी करने की के लिए तैयारियां की जा रही हैं. कहा जा रहा है कि रिजल्ट 15 जनवरी तक जारी हो सकता है.

बता दें कि यह एग्जाम 19 से 21 सितंबर को आयोजित की गई थी. इसमें कुल 24,71,066 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें से

21,17,198 उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया. परीक्षा में 85.68% उम्मीदवारों ने भाग लिया था. इस भर्ती में कुल 53,749 पद हैं और करीब

21 लाख उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए एग्जाम दिया है. इसका मतलब है कि 1 पद के लिए करीब 39 अभ्यर्थी ने भाग लिया.

पढ़िए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी एक और खबर

बोर्ड चेयरमैन के मुताबिक, LDC भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. संभावना है कि 8 से 10 दिनों के भीतर आवेदन फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू होगी. जानकारी के अनुसार, 15 फरवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं. इसके साथ ही बोर्ड अन्य परीक्षाओं के आयोजन को लेकर तैयारियों में लगा हुआ, जिसके बारे में चेयरमैन ने बताया.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा करीब 10,000 संभावित पदों पर LDC भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक जारी होने की पूरी संभावना है. यह भर्ती CET (Senior Secondary Level) 2024 के स्कोर के आधार पर आयोजित की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया फरवरी 2026 के मध्य से शुरू हो सकती है. बोर्ड के संशोधित परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, लिखित परीक्षा 5 और 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है.

