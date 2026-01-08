Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

RSSB 2026 Result Update: कब आएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट? यहां मिलेगी सारी जानकारी

RSSB 2026 Result Update:  राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट आने वाली 15 जनवरी तक घोषित करने की संभावना है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 08, 2026, 01:25 PM IST | Updated: Jan 08, 2026, 01:25 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का कहर, इन 10 जिलों में छाएगा अति घना कोहरा और चलेगी शीतलहर
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का कहर, इन 10 जिलों में छाएगा अति घना कोहरा और चलेगी शीतलहर

क्या होता है सरपंच पति, जो बिना चुनाव लड़े भी ताकत दिखाता है पूरी!
8 Photos
Rajasthan Pancayat Chunav

क्या होता है सरपंच पति, जो बिना चुनाव लड़े भी ताकत दिखाता है पूरी!

Rajasthan Government Project: पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान में रोजगार की बहार, विकास को मिलेगी नई रफ्तार!
7 Photos
Rajasthan government project

Rajasthan Government Project: पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान में रोजगार की बहार, विकास को मिलेगी नई रफ्तार!

Rajasthan Top Cold Cities: राजस्थान में सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ कहर, माउंट आबू में माइनस तापमान, जानें आज के 10 सबसे ठंडे शहर
7 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

Rajasthan Top Cold Cities: राजस्थान में सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ कहर, माउंट आबू में माइनस तापमान, जानें आज के 10 सबसे ठंडे शहर

RSSB 2026 Result Update: कब आएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट? यहां मिलेगी सारी जानकारी

RSSB 2026 Result Update: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर अपडेट सामने आया है. रिजल्ट 15 जनवरी तक घोषित किया जा सकता है, जिसके बाद लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्जाम के रिजल्ट को लेकर ज्यादा जानकारी पाने के लिए अभ्यर्थियों को उनकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी.
चुनाव प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आपत्ति उठाने की मौका दिया गया था, जिसका समापन नवंबर के आखिर में किया गया था. सवालों पर आपत्ति के समाधान का काम दिसंबर तक पूरा कर लिया गया था, जिसके बाद रिजल्ट जारी करने की के लिए तैयारियां की जा रही हैं. कहा जा रहा है कि रिजल्ट 15 जनवरी तक जारी हो सकता है.

बता दें कि यह एग्जाम 19 से 21 सितंबर को आयोजित की गई थी. इसमें कुल 24,71,066 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें से
21,17,198 उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया. परीक्षा में 85.68% उम्मीदवारों ने भाग लिया था. इस भर्ती में कुल 53,749 पद हैं और करीब
21 लाख उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए एग्जाम दिया है. इसका मतलब है कि 1 पद के लिए करीब 39 अभ्यर्थी ने भाग लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पढ़िए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी एक और खबर
बोर्ड चेयरमैन के मुताबिक, LDC भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. संभावना है कि 8 से 10 दिनों के भीतर आवेदन फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू होगी. जानकारी के अनुसार, 15 फरवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं. इसके साथ ही बोर्ड अन्य परीक्षाओं के आयोजन को लेकर तैयारियों में लगा हुआ, जिसके बारे में चेयरमैन ने बताया.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा करीब 10,000 संभावित पदों पर LDC भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक जारी होने की पूरी संभावना है. यह भर्ती CET (Senior Secondary Level) 2024 के स्कोर के आधार पर आयोजित की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया फरवरी 2026 के मध्य से शुरू हो सकती है. बोर्ड के संशोधित परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, लिखित परीक्षा 5 और 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news