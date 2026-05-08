/राजस्थान लैब असिस्टेंट में 500 पदों पर भर्ती! जानें योग्यता और आयु सीमा

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Rajasthan Lab Assistant Recruitment 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 में 500 पद का इजाफा किया जा सकता है.
Rajasthan Lab Assistant Recruitment 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. बोर्ड ने संकेत दिया है कि साइंस स्ट्रीम में करीब 500 नए पद बढ़ाए जा सकते हैं. पहले इस भर्ती में साइंस और भूगोल मिलाकर 804 पद थे, लेकिन अब कुल पदों की संख्या लगभग 1200 तक पहुंच सकती है.
RSSB चेयरमैन आलोक राज ने 8 मई को जारी सूचना में कहा कि लैब असिस्टेंट साइंस भर्ती के उम्मीदवारों के लिए यह खुशखबरी है और सभी अभ्यर्थी अब और ज्यादा मेहनत से परीक्षा की तैयारी करें. साथ ही 9 और 10 मई को होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 9 लाख उम्मीदवारों को शुभकामनाएं भी दी गईं.
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यह भर्ती राजस्थान के सरकारी स्कूलों और संस्थानों में लैब असिस्टेंट के खाली पदों को भरने के लिए निकाली गई है. इसमें साइंस लैब असिस्टेंट और भूगोल लैब असिस्टेंट के पद शामिल हैं. चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी से 25 फरवरी 2026 तक चली थी. भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. साइंस लैब असिस्टेंट पद के लिए 12वीं में साइंस स्ट्रीम होना अनिवार्य है, जबकि भूगोल विषय वाले उम्मीदवार भूगोल लैब असिस्टेंट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इसके अलावा उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए. भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 35 वर्ष तय की गई है.
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