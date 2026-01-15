RSSB Grade 4 Result 2025: राजस्थान RSSB चतुर्थ श्रेणी भर्ती, कल जारी हो सकता है जारी, ऐसे करें चेक

RSSB Grade 4 Result 2025: राजस्थान के लाखों युवाओं का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (Grade-4) सीधी भर्ती-2024 का परिणाम कल यानी 16 जनवरी को जारी होने की पूरी संभावना है. चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने संकेत दिए हैं कि परिणाम को लेकर आज (15 जनवरी) महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा सकती है, जिसके बाद कल मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ जारी कर दी जाएगी.

21 लाख से अधिक उम्मीदवार

यह राजस्थान की हालिया बड़ी भर्तियों में से एक है, जिसमें पदों की संख्या और आवेदकों का आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है.



कट-ऑफ और चयन प्रक्रिया

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परिणाम के साथ ही हर कैटेगरी की कट-ऑफ जारी की जाएगी. चयन बोर्ड के अनुसार, सभी शिफ्टों की एक कंबाइंड (संयुक्त) कट-ऑफ होगी, अलग-अलग शिफ्ट की अलग नहीं. परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था. बोर्ड को 6 पेपरों के 150 प्रश्नों पर लगभग 1400 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, जिनका निस्तारण करने के बाद अब अंतिम परिणाम तैयार है.

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

अभ्यर्थी कल अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर इन चरणों के माध्यम से देख सकेंगे.

सबसे पहले rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं. फिर होमपेज पर 'Candidate Corner' में जाकर 'Results' टैब पर क्लिक करें. वहां 'Grade 4 Recruitment 2024-25 Result' के लिंक पर क्लिक करें.

जिसके बाद आप पीडीएफ (PDF) फाइल में अपना रोल नंबर सर्च करने के लिए Ctrl + F का उपयोग करें. यदि आपका रोल नंबर लिस्ट में है, तो आप अगले चरण के लिए सफल घोषित किए गए हैं.

53 हजार से अधिक पदों पर होने वाली यह भर्ती राज्य की बेरोजगारी दर को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी. सफल अभ्यर्थियों के लिए यह नए साल का सबसे बड़ा उपहार साबित होने वाला है.

