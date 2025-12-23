RSSB जमादार ग्रेड-2 के एडमिट कार्ड हुए जारी, 27 दिसंबर को होगी परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

Rajasthan News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने जमादार ग्रेड-2 भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. 72 पदों के लिए यह ऑफलाइन परीक्षा 27 दिसंबर 2025 को सुबह 11 से 1 बजे तक होगी. अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
RSSB Jamadar Grade 2 Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने जमादार ग्रेड-2 भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुप्रतीक्षित एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है,वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.
परीक्षा की महत्वपूर्ण जानकारियां
राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जमादार ग्रेड-2 के 72 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 27 दिसंबर 2025 (शनिवार) को किया जाएगा. परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार हैं.
एडमिट कार्ड में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जानकारियों को ध्यान से देख लें. जैसे- उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पूरा पता और केंद्र कोड, रिपोर्टिंग समय और गेट बंद होने का समय, परीक्षा के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश.
नोट- परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) ले जाना अनिवार्य है. इसके बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया
अभ्यर्थी नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं. फिर होमपेज पर उपलब्ध 'Admit Card' सेक्शन पर क्लिक करें. अब 'Rajasthan Jamadar Recruitment 2025' के एडमिट कार्ड लिंक का चयन करें. अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि (DOB) दर्ज करें. जिसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.
यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो राजस्थान सरकार के साथ जुड़कर सेवा करना चाहते हैं. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होंगे, किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा.
