10,644 पदों पर LDC भर्ती का बिगुल! 13 फरवरी आखिरी तारीख, जानिए विभागवार पद और पूरी डिटेल

RSSB LDC Vacancy Notification 2026 Update: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक (LDC) के कुल 10,644 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है. इच्छुक अभ्यर्थी recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2026 निर्धारित है.

यह भर्ती राजस्थान CET 12वीं लेवल 2024 के स्कोर के आधार पर आयोजित की जाएगी, यानी वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने CET 12th Level परीक्षा उत्तीर्ण की है. भर्ती की लिखित परीक्षा 5 और 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है. बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का सिलेबस पूर्ववत रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.

विभागवार पदों का विवरण

राजस्थान लोक सेवा आयोग

पद: लिपिक ग्रेड-II | कुल पद: 06

प्रशासनिक सुधार विभाग (राज्य के अधीनस्थ विभाग/कार्यालय)

पद: कनिष्ठ सहायक | कुल पद: 9806

कृषि विपणन निदेशालय (कृषि उपज मंडी समिति)

पद: कनिष्ठ सहायक

कुल पद: 600

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

पद: कनिष्ठ सहायक

कुल पद: 98

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पद: कनिष्ठ सहायक

कुल पद: 50

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान

पद: लिपिक ग्रेड-II | कुल पद: 84

कुल पद: 10,644

CET अनिवार्यता, कई अभ्यर्थी रह सकते हैं वंचित

इस भर्ती में CET (सीनियर सेकेंडरी स्तर) क्वालीफाई करना अनिवार्य है. ऐसे में प्रदेश के हजारों युवा आवेदन से वंचित रह सकते हैं. कई अभ्यर्थी इस भर्ती को CET से बाहर रखने की मांग भी कर रहे हैं.

आयु सीमा और छूट

अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी-

SC/ST/OBC/MBC (राजस्थान मूल निवासी पुरुष): 5 वर्ष

सामान्य वर्ग महिला: 5 वर्ष

SC/ST/OBC/MBC (राजस्थान मूल निवासी महिला): 10 वर्ष

विशेष छूट: पूर्व संयुक्त भर्ती-2024 में आयु गणना 01.01.2025 के अनुसार होने के कारण संबंधित विभागों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष अतिरिक्त छूट मिलेगी. राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पिछले 3 वर्षों से भर्ती न होने के कारण इन विभागों के लिए 3 वर्ष अतिरिक्त छूट देय होगी.

शैक्षणिक योग्यता

12वीं उत्तीर्ण

साथ में निम्न में से कोई एक कंप्यूटर योग्यता:

DOEACC ‘O’ लेवल

NIELIT द्वारा CCC

COPA/DPCS सर्टिफिकेट

कंप्यूटर साइंस/एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा

12वीं में कंप्यूटर विषय

पॉलिटेक्निक डिप्लोमा (कंप्यूटर साइंस)

RSCIT

समकक्ष या उच्च योग्यता

आवेदन शुल्क

सामान्य व क्रीमीलेयर OBC/MBC: ₹600

नॉन-क्रीमीलेयर OBC/MBC, EWS, SC/ST: ₹400

दिव्यांगजन: ₹400

वेतनमान

सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-5 देय होगा. परिवीक्षा काल में राज्य सरकार के नियमों अनुसार नियत पारिश्रमिक मिलेगा.

चयन प्रक्रिया

फेज-I

सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित - 100 अंक (3 घंटे)

सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी - 100 अंक (3 घंटे)

दोनों प्रश्नपत्रों में न्यूनतम 40% अंक आवश्यक हैं. विज्ञापित पदों के तीन गुना अभ्यर्थियों को फेज-II के लिए बुलाया जाएगा.

फेज-II

कंप्यूटर पर हिंदी टंकण (गति व दक्षता परीक्षण) - 50 अंक

कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण (गति व दक्षता परीक्षण) - 50 अंक

फेज-II के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 36% अंक आवश्यक हैं. SC/ST अभ्यर्थियों को 5% तक शिथिलीकरण मिलेगा.

निःशक्त व्यक्तियों को फेज-I में प्राप्त औसत अंक फेज-II में प्रदान किए जाएंगे.

यह भर्ती प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा अवसर है, लेकिन CET अनिवार्यता के कारण हजारों अभ्यर्थियों की पात्रता सीमित हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आवेदन अवश्य करें.

