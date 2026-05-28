/REET Upper Primary Result 2026: रीट मेंस 2026 का इंतजार खत्म, राजस्थान बोर्ड ने जारी किया प्राइमरी-अपर प्राइमरी रिजल्ट, इस तरह चेक करें

REET Mains Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने REET Mains 2026 का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. बोर्ड ने रीट प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आज घोषित कर दिया है. उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं.

आरएसएसबी द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर, प्राप्तांक, मेरिट, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर और श्रेणी आदि सभी महत्वपूर्ण विवरण दिए गए हैं. बोर्ड ने TSP और Non-TSP क्षेत्र के साथ-साथ विभिन्न विषयों की अलग-अलग मेरिट लिस्ट जारी की है. साथ ही इस बार कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं.

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रिजल्ट कैसे चेक करें?

अभ्यर्थी रिजल्ट चेक करने के लिए RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर Result सेक्शन में क्लिक करें. इसके बाद Upper Primary School Teacher 2025 या Primary School Teacher 2025 के अंतर्गत अपने संबंधित विषय और क्षेत्र (TSP/Non-TSP) का लिंक चुनें. लिंक खुलते ही पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, जिसमें आसानी से अपना रोल नंबर या नाम सर्च करके रिजल्ट देखा जा सकता है.



भर्ती का विवरण

रीट मुख्य परीक्षा का आयोजन 17 से 20 जनवरी 2026 के बीच किया गया था. इस भर्ती के माध्यम से कुल 7759 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) दोनों स्तर शामिल हैं. जिन अभ्यर्थियों ने कटऑफ अंक पार कर लिए हैं, उन्हें अब दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) की प्रक्रिया में शामिल होना होगा.

आरएसएसबी के इस घोषणा के बाद सफल अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जबकि जो उम्मीदवार कटऑफ से कम अंक लाए हैं, वे अगली भर्तियों की तैयारी में जुट गए हैं. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले उम्मीदवारों को शीघ्र ही दस्तावेज सत्यापन की तिथि और अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.

अधिक जानकारी और आधिकारिक मेरिट लिस्ट के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से RSSB की वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए.

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