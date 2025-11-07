Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में सरकारी टीचर बनने का मौका! RSSB ने निकाली 7759 पदों पर शिक्षकों की भर्ती, आज से करें आवेदन

Rajasthan REET Notification 2025: शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने ग्रेड-थर्ड शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी घोषणा की. कुल 7,759 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें रीट पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया आज से 6 दिसंबर तक चलेगी, जबकि परीक्षा 17-21 जनवरी 2026 को होगी. बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि यह कदम सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद उठाया गया है, जो युवाओं के लिए सुनहरा अवसर साबित होगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 07, 2025, 06:31 AM IST | Updated: Nov 07, 2025, 06:31 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: अब सर्द हवाओं से कांपेगा राजस्थान, भीषण ठंड प्रदेश में मचाएगी कहर, कोहरे का भी होगा डबल अटैक
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: अब सर्द हवाओं से कांपेगा राजस्थान, भीषण ठंड प्रदेश में मचाएगी कहर, कोहरे का भी होगा डबल अटैक

राजस्थान को वो डूबा हुआ महल, जहां आज भी सुनाई पड़ती है कई आवजें!
6 Photos
Jaipur News

राजस्थान को वो डूबा हुआ महल, जहां आज भी सुनाई पड़ती है कई आवजें!

राजस्थान में बदलेगा मौसम, सुबह और रात में चलेगी ठंडी हवाएं
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बदलेगा मौसम, सुबह और रात में चलेगी ठंडी हवाएं

राजस्थान का चमत्कारी मंदिर जहां बिना पत्थर चढ़ाए नहीं चलता ट्रैक्टर, जानें पीछे की वजह
8 Photos
rajasthan temple

राजस्थान का चमत्कारी मंदिर जहां बिना पत्थर चढ़ाए नहीं चलता ट्रैक्टर, जानें पीछे की वजह

राजस्थान में सरकारी टीचर बनने का मौका! RSSB ने निकाली 7759 पदों पर शिक्षकों की भर्ती, आज से करें आवेदन

Rajasthan Teacher Recruitment 2025: राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बड़ी खुशखबरी! कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने 7 हजार 759 पदों पर ग्रेड-थर्ड शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. रीट (राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा) पास अभ्यर्थी अब इस सुनहरे मौके का फायदा उठा सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया आज (7 नवंबर) से शुरू हो रही है, जो 6 दिसंबर तक चलेगी. भर्ती परीक्षा 17 से 21 जनवरी 2026 तक आयोजित होगी. बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि यह निर्णय सरकार के साथ विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया है.

लेवल-1 और लेवल-2 में कुल 7759 पद

भर्ती के तहत लेवल-1 में 5 हजार 636 पदों पर प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जबकि लेवल-2 में 2 हजार 123 पद माध्यमिक स्तर के लिए आरक्षित हैं. आलोक राज ने कहा, "प्रदेशभर में इन पदों को भरने का फैसला सरकारी नीतियों के अनुरूप है." केवल रीट पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे. आवेदन के बाद फॉर्म करेक्शन का अवसर भी प्रदान किया जाएगा. परीक्षा के परिणाम आने पर मेरिट लिस्ट के आधार पर फाइनल पोस्टिंग सुनिश्चित होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जनवरी 2026 में परीक्षा, मेरिट पर आधारित चयन प्रक्रिया

आवेदन विंडो 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक खुलेगी. उसके बाद अभ्यर्थी अपने फॉर्म में सुधार कर सकेंगे. बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जनवरी महीने में ही भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, जो पूरे प्रदेश में एक साथ संपन्न होगी. "परिणाम घोषित होने के बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को उनकी पसंदीदा पोस्टिंग दी जाएगी," उन्होंने जोड़ा. यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी.

संस्कृत शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों के लिए अलग आवेदन

लेवल-1 की परीक्षा में प्रारंभिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग के सामान्य पदों के लिए संयुक्त परीक्षा होगी. हालांकि, संस्कृत शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों को अलग से आवेदन करना पड़ेगा. प्रारंभिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा के प्राथमिक स्कूल शिक्षक पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों को एक ही आवेदन जमा करना होगा, लेकिन दोनों विभागों की प्राथमिकता क्रम भरना अनिवार्य है. संस्कृत शिक्षा के विशेष पदों के लिए स्वतंत्र आवेदन आवश्यक होगा. इससे अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार चयन का विकल्प मिलेगा.

न्यूनतम अंक मानदंड: श्रेणीवार अलग-अलग कट-ऑफ, टीएसपी-नॉन टीएसपी में भेद

परीक्षा में सफलता के लिए न्यूनतम अंक लाना जरूरी होगा. नॉन-टीएसपी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60 अंक, एससी-एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस को 55 अंक, विधवा-परित्यक्ता एवं एक्स-सर्विसमैन को 50 अंक, निशक्तजन को 40 अंक तथा सहारिया जनजाति को 36 अंक अनिवार्य होंगे. वहीं, टीएसपी क्षेत्र में सामान्य को 60, एससी-ओबीसी-एमबीसी-ईडब्ल्यूएस को 55, तथा एसटी-विधवा-परित्यक्ता को 36 अंक लाने होंगे. ये मानदंड आरक्षण नीतियों के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं.

5.88 लाख से अधिक अभ्यर्थी संभावित: रीट रिजल्ट के आधार पर अनुमान

पिछले साल फरवरी में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट आयोजित की थी, जिसका मई में रिजल्ट आया. इसमें लेवल-1 के 1 लाख 95 हजार 847 और लेवल-2 के 3 लाख 93 हजार 124 अभ्यर्थी सफल हुए. ऐसे में इस भर्ती परीक्षा में 5 लाख 88 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों के शामिल होने का अनुमान है. बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था पहले से कर ली है ताकि कोई असुविधा न हो.

ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती की तैयारी पूरी: नवंबर में नोटिफिकेशन, जनवरी में परीक्षा

आलोक राज ने पुष्टि की कि रीट के बाद ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा का मार्ग प्रशस्त हो गया है. 7500 पदों के लिए हो रही इस भर्ती का नोटिफिकेशन नवंबर में ही जारी हो चुका है. "कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. अभ्यर्थी उत्साहित हैं, और हम पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे," उन्होंने कहा. यह भर्ती शिक्षा विभाग की लंबित रिक्तियों को भरने में मील का पत्थर साबित होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news