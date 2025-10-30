Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

RSSB VDO Admit Card 2025: आरएसएसबी वीडीओ एडमिट कार्ड 2025, आज रिलीज, डायरेक्ट rssb.rajasthan.gov.in करें डाउनलोड

RSSB VDO Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) आज 30 अक्टूबर को ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी करेगा. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या एसएसओ आईडी से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा 2 नवंबर को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगी. सभी उम्मीदवारों को समय रहते डाउनलोड कर प्रिंटआउट लेने की सलाह दी गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 30, 2025, 01:27 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 01:27 PM IST

Trending Photos

जैसलमेर में क्यों छाया भाट परिवार, खुले आसमान के नीचे रहते हैं हजारों लोग?
7 Photos
jaisalmer news

जैसलमेर में क्यों छाया भाट परिवार, खुले आसमान के नीचे रहते हैं हजारों लोग?

मिस यूनिवर्स के मंच पर तिरंगा लहराने को तैयार बैठी है राजस्थान की मणिका, बोली- परिवार मेरी ताकत
6 Photos
jaipur news

मिस यूनिवर्स के मंच पर तिरंगा लहराने को तैयार बैठी है राजस्थान की मणिका, बोली- परिवार मेरी ताकत

जैसलमेर में दिखाई दिया बड़ा जल कौआ, जिसका प्रजनन के समय रंग हो जाता है सफेद!
6 Photos
jaisalmer news

जैसलमेर में दिखाई दिया बड़ा जल कौआ, जिसका प्रजनन के समय रंग हो जाता है सफेद!

पुष्कर मेला 2025 का भव्य आगाज, दीया कुमारी ने किया ध्वजारोहण,सवा लाख दीपों से जगमगाएगा सरोवर
13 Photos
Pushkar Mela 2025

पुष्कर मेला 2025 का भव्य आगाज, दीया कुमारी ने किया ध्वजारोहण,सवा लाख दीपों से जगमगाएगा सरोवर

RSSB VDO Admit Card 2025: आरएसएसबी वीडीओ एडमिट कार्ड 2025, आज रिलीज, डायरेक्ट rssb.rajasthan.gov.in करें डाउनलोड

RSSB VDO Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है. अभ्यर्थी आज यानी 30 अक्टूबर को कभी भी आधिकारिक वेबसाइट या एसएसओ आईडी के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा 2 नवंबर को आयोजित होगी. आरएसएसबी की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर लॉगिन कर एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है. सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते डाउनलोड कर प्रिंटआउट लें.

परीक्षा की तिथि और समय

आरएसएसबी वीडीओ भर्ती परीक्षा का आयोजन राज्य के विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर 2 नवंबर 2025 को किया जाएगा. परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित है. अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचें. केंद्र पर एडमिट कार्ड की मूल प्रति और एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) अनिवार्य रूप से साथ ले जाना होगा. बिना इनके प्रवेश निषिद्ध रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

आरएसएसबी वीडीओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बेहद सरल है. निम्नलिखित चरणों का पालन करें.

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर 'एडमिट कार्ड' सेक्शन में दिए बटन पर क्लिक करें.

वीडीओ भर्ती 2025 के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

'सबमिट' बटन दबाने के बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर खुल जाएगा. इसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें.

यदि एसएसओ आईडी से लॉगिन कर रहे हैं, तो वही प्रक्रिया अपनाएं. समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें.

160 प्रश्न, 200 अंक, माइनस मार्किंग लागू

वीडीओ भर्ती परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जिसमें 160 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. कुल अंक 200 निर्धारित हैं. प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी, अंग्रेजी (भाषा ज्ञान), गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, तथा बेसिक कंप्यूटर के विषय शामिल होंगे. प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा. महत्वपूर्ण: परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान है. गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटेंगे, इसलिए अनिश्चित प्रश्नों पर अनुमान न लगाएं. अभ्यर्थी को 3 घंटे का समय मिलेगा.

समय पर पहुंचें, दस्तावेज तैयार रखें

आरएसएसबी ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखें और परीक्षा केंद्र के निर्देशों का पालन करें. केंद्र पर मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित हैं. यदि एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि हो, तो तुरंत आरएसएसबी कार्यालय से संपर्क करें. यह भर्ती ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण पदों को भरने के उद्देश्य से आयोजित हो रही है, जिसमें हजारों पदों पर भर्ती होगी. अभ्यर्थी नियमित अपडेट के लिए आधिकारिक साइट चेक करते रहें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news