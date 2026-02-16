RTE Admission 2026-27:फ्री स्कूल एडमिशन का मौका, RTE फॉर्म की अंतिम तारीख है 4 मार्च, आज ही कर लें आवेदन

RTE Admission 2026-27: प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की गाइडलाइन जारी कर दी गई है. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होगी, जबकि अभिभावक 4 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे.

महत्वपूर्ण तिथियां

इस वर्ष आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी (पीपी 3 ) से लेकर कक्षा पहली तक एक साथ प्रवेश दिए जाएंगे. लंबे अंतराल के बाद फिर से चार स्तरों पर एक साथ प्रवेश का प्रावधान लागू किया गया है, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सके.प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 6 मार्च को लॉटरी प्रणाली के माध्यम से वरियता क्रम सूची का निर्धारण किया जाएगा. इसके बाद अभिभावकों को 6 से 11 मार्च तक चॉइस फिलिंग में संशोधन का अवसर दिया जाएगा, ताकि वे विद्यालय चयन में आवश्यक बदलाव कर सकें.पहले चरण का सीट आवंटन परिणाम 13 मार्च को जारी किया जाएगा. चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 13 मार्च से 21 मार्च तक संबंधित विद्यालयों में किया जाएगा. सत्यापन पूर्ण होने के बाद ही प्रवेश अंतिम माना जाएगा.

आयु सीमा

आयु सीमा भी स्पष्ट कर दी गई है. पीपी 3 में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 3 से 4 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है, जबकि कक्षा पहली में प्रवेश के लिए आयु 6 से 7 वर्ष निर्धारित की गई है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार आरटीई व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निशुल्क एवं समान शिक्षा उपलब्ध कराना है. नई समय-सारिणी से प्रवेश प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और अभिभावक-अनुकूल बनने की उम्मीद है.

क्या है RTE

RTE (राइट टू एजुकेशन) यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) को एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A) के रूप में अनिवार्य और निःशुल्क बनाता है. जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, यह कमजोर वर्गों के लिए निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित करता है.

RTE (शिक्षा का अधिकार) की विषेशता

यह 6-14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा, जिसमें किताबें, यूनिफॉर्म और मध्याह्न भोजन शामिल हो सकते हैं. निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होती हैं. साथ स्कूल में प्रति 30-35 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है. कक्षा 8 तक बच्चों को फेल न करने का प्रावधान था, जिसे 2019 में संशोधित कर कक्षा 5 और 8 में परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है आदि.

