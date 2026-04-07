राजस्थान में RTE को लेकर बड़ी राहत! रिजेक्ट आवेदनों को मिला दूसरा मौका, जल्दी करें सुधार

RTE Admission Update: शिक्षा के अधिकार के तहत कोई भी पात्र अभ्यर्थी प्रवेश से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ा अहम अपडेट जारी करते हुए विभाग ने उन अभिभावकों को राहत दी है, जिनके आवेदन दस्तावेजों में त्रुटियों के कारण पहले चरण में रिजेक्ट हो गए थे.

विभाग ने ऐसे अभ्यर्थियों को एक और मौका देते हुए दस्तावेज सुधार के लिए 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया है. इस दौरान अभिभावक अपने आवेदन में हुई गलतियों को सुधारकर जरूरी दस्तावेज दोबारा अपलोड कर सकेंगे. खासतौर पर आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र से जुड़ी त्रुटियों को ठीक करने की अनुमति दी गई है.

रखें इन बातों का ध्यान

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पहले चरण में बड़ी संख्या में आवेदन इन्हीं सामान्य गलतियों के चलते निरस्त हो गए थे, जिससे कई अभिभावकों में निराशा का माहौल था. ऐसे में शिक्षा विभाग का यह निर्णय अभिभावकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि संशोधित दस्तावेजों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. यदि तय समय तक सुधार नहीं किया गया तो आवेदन पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा.

विभाग के अनुसार, पहले चरण से संबंधित जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके निस्तारण की प्रक्रिया 17 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी. इससे अभ्यर्थियों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से न्याय मिल सकेगा.

छोटी गलतियों से खोया मौका

गौरतलब है कि इस वर्ष प्रदेश भर में आरटीई के तहत एक लाख से अधिक आवेदन विभिन्न कारणों से खारिज हुए थे. इनमें अधिकांश आवेदन दस्तावेजों में छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण निरस्त किए गए. इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने सुधार का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया है.

शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके और कोई भी योग्य विद्यार्थी शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे. यह कदम न केवल प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में भी मददगार साबित होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-