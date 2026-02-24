Zee Rajasthan
महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट पर विधानसभा में घमासान, दीया कुमारी और टीकाराम जूली आमने-सामने

Jaipur News: महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को लेकर विपक्ष ने सदन में तीखे तेवर दिखाए. इस दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच बहस हो गई.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Feb 24, 2026, 07:56 PM IST | Updated:Feb 24, 2026, 07:56 PM IST

Jaipur News: महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को लेकर विपक्ष ने सदन में तीखे तेवर दिखाए. इस दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच बहस हो गई. टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी. इसके मुकाबले नाम मात्र की राशि अब तक खर्च की है.

दीप्ति किरण माहेश्वरी के सवाल पर विपक्ष ने उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी को घेरने की कोशिश की. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार ने 2024-25 में इस सर्किट पर 100 करोड़ खर्च करने की घोषणा की थी, लेकिन दो साल में 2 लाख 83 हजार रुपये ही सरकार खर्च कर पाई है. इसे सरकार कब पूरा करेगी.

इस सवाल पर दीया कुमारी ने पूरी गंभीरता के साथ जवाब दिया. उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप पर 1000 करोड़ भी खर्च करने पड़े, तो भी कम हैं. दीया कुमारी ने जूली पर पलटवार करते हुए कहा कि आपकी सरकार ने क्या किया. एक रुपया भी खर्च नहीं किया.

डिप्टी CM दीया कुमारी ने कहा कि डीपीआर का काम पूरा हो चुका है. दीया कुमारी ने जूली पर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की तो हर बार खड़े होने की आदत बन गई है. महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट की अभी तो डीपीआर बनी है. 100 करोड़ की घोषणा हुई थी. अब हम 275.68 करोड़ खर्च करने वाले हैं. इसे हम बहुत भव्य बनाएंगे. नेता प्रतिपक्ष की तो आदत बन गई है हर सवाल पर पूछना ही है. महाराणा प्रताप का इतना गौरवशाली इतिहास है. इसमें हमें जितना खर्च करना पड़ेगा हम करेंगे.

टीकाराम जूली ने दीया कुमारी से काम पूरा करने की समय सीमा बताने को कहा. जूली बोले- महाराणा प्रताप का गौरवशाली इतिहास है. आपने दो साल में 100 करोड़ में से केवल 2 लाख खर्च किए हैं. इसे पूरा करने की कोई समय सीमा तो होगी.

दीया कुमारी ने इसपर नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोला. दीया कुमारी ने कहा कि इस योजना की डीपीआर बन चुकी है. इन्हें महाराणा प्रताप की इतनी चिंता थी, तो इन्होंने पांच साल क्या किया. एक रुपया भी खर्चा नहीं किया. इन्होंने इतने साल क्या किया. हमारी सरकार ने आते ही पहले बजट में इसकी घोषणा की. समय लगता है जो भी काम होगा पुख्ता होगा, पूरा होगा. आधी अधूरी घोषणा करना हमारी सरकार का मकसद नहीं है.

काम करेंगे तो पूरा करेंगे. इनकी सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया. इस बीच पक्ष-विपक्ष के बीच टोकाटाकी हुई, तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नाराजगी जताई. इस दौरान सदन में कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति की. गोविंद सिंह डोटासरा भी बोलने लगे. स्पीकर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब डीपीआर बन गई है, तो काम शुरू होगा, बार-बार खड़ा होना सही नहीं है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

