Jaipur News : राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सरकारी स्कूलों में विज्ञान संकाय खोलने और उनमें शिक्षकों से जुड़े सवाल पर खासा हंगामा हुआ. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा आमने सामने हो गए. पक्ष प्रतिपक्ष में तीखी नोक झोंक हुई. दिलावर ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुखातिब होते हुए पूछा, गहलोत साहब बताइए आपके शिक्षा मंत्री डोटासरा क्या तबादलों में पैसे लेते थे ?

नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा के सवाल पर आज विधानसभा में भारी हंगामा हुआ. स्कूलों में विज्ञान संकाय खोलने और पदों की स्वीकृति पर विपक्ष मंत्री मदन दिलावर से भिड़ गया. मंत्री मदन दिलावर ने जवाब में कहा, सभी स्कूलों में खाली पदों को भरा जा रहा हैं. कांग्रेस राज में इन्होंने बोर्ड लटकाकर अंग्रेजी स्कूल खोल दिए. कोई पद नहीं दिए. बच्चों के साथ अन्याय किया गया. बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया गया.

दिलावर ने कहा- कांग्रेस ने तो शिक्षा का बंटाधार कर दिया, कांग्रेस ने अपने राज में लूट के अलावा कुछ नहीं किया. सदन में मौजूद पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तरफ इशारा करते हुए दिलावर बोले,बताइए गहलोत साहब ,आपके राज में आपके शिक्षा मंत्री तबादलों में पैसे लेते थे.

सदन में इस दौरान जमकर शोर शराबा हुआ. पक्ष प्रतिपक्ष एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाता नजर आया. शिक्षा मंत्री दिलावर यहीं नहीं रुके. दिलावर ने कहा- आपने तो शिक्षा का बंटाधार ही कर दिया,

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आंकड़े बताने की जगह कांग्रेस पर आरोप लगाने लगे तो फिर हंगामा हो गया. इसके बाद जमकर नोकझोंक हुई.

मदन दिलावर ने कहा- दो साल में रिटायर होने वाले शिक्षकों के पदों को भरने की भी पहले योजना बना रहे हैं. इन्होंने 50 हजार संकाय खोले. मगर शिक्षक नहीं लगाए। सारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया. जूली ने कहा, जो पूछा है उसका जवाब दीजिए, बंटाधार किसने किया, सब जानते हैं.

एक तो सदन में अशोक गहलोत की मौजूदगी, दूसरी तरफ शिक्षा महकमे से जुड़ा सवाल. डोटासरा को घेरने का इससे बेहतरीन मौका शायद सत्तापक्ष के पास नहीं हो सकता था. इसलिए मदन दिलावर से लेकर सत्ता पक्ष के अधिकांश विधायकों ने आज विपक्ष की जमकर घेराबंदी की. पर डोटासरा ओर जूली के आक्रामक तेवरों से सदन में मामला बराबरी पर दिखाई दिया.

इस दौरान अशोक गहलोत मंद मंद मुस्कुराते रहे. बेहतर होता वो उस घटनाक्रम पर कुछ बोलते ,तो शायद सत्तापक्ष के सामने तस्वीर साफ हो पाती. पर जादूगर के सियासी पत्ते खुल नहीं पाए, सब इंतजार करते ही रह गए



