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Rajasthan Government Project: राजस्थान के 84 शहरों की लगने वाली है विकास की Lottery, 9501 करोड़ की लागत से होंगे महा डेवलपमेंट

RUIDP Rajasthan: राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (RUIDP) के पांचवें चरण के तहत प्रदेश के 84 शहरों में करीब 9,501 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जाएंगे. डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी को 23.06 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 06, 2026, 07:07 AM IST | Updated:Aug 06, 2026, 07:07 AM IST
Rajasthan Government Project: राजस्थान के 84 शहरों की लगने वाली है विकास की Lottery, 9501 करोड़ की लागत से होंगे महा डेवलपमेंट
Image Credit: RUIDP Rajasthan

Rajasthan Government Project: राजस्थान में शहरी विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है. राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (RUIDP) के पांचवें चरण के तहत प्रदेश के 84 नगरीय निकायों में करीब 9,501 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत विकास कार्य कराए जाएंगे. इस योजना का उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरों में आधुनिक सुविधाएं विकसित करना, जल निकासी और सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करना तथा भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहरी ढांचा तैयार करना है. इसी कड़ी में डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर नगर परिषद सभागार में 'आरयूआईडीपी संवाद' कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने हिस्सा लिया तथा प्रस्तावित योजनाओं पर अपने सुझाव भी दिए.


कुचामन को मिलेगी 23.06 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं
आरयूआईडीपी के पांचवें चरण में कुचामन सिटी के लिए 23.06 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं. इनमें सबसे बड़ा निवेश 15.96 करोड़ रुपये का अपशिष्ट जल प्रबंधन और शोधित पानी के पुनः उपयोग पर किया जाएगा. इसके अलावा 2.96 करोड़ रुपये बाढ़ प्रबंधन और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने पर खर्च होंगे, जबकि 4.14 करोड़ रुपये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, विरासत संरक्षण और पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं. इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शहर में जलभराव की समस्या कम होने, सीवरेज व्यवस्था मजबूत होने और उपचारित पानी के दोबारा उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. साथ ही डिजिटल निगरानी व्यवस्था और पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी.

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RUIDP संवाद में लिए गए स्थानीय सुझाव
कुचामन में आयोजित संवाद कार्यक्रम में एसडीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी, नगर परिषद आयुक्त शिकेश कांकरिया, आरयूआईडीपी के अधीक्षण अभियंता नेमीचन्द पंवार, पूर्व सभापति सुरेश सिखवाल, नगर परिषद पार्षदों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से RUIDP के पांचवें चरण की पूरी कार्ययोजना समझाई गई. अधिकारियों ने बताया कि परियोजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले स्थानीय लोगों की राय और सुझावों को भी महत्व दिया जाएगा, ताकि विकास कार्य शहर की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप किए जा सकें.


एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक का मिलेगा सहयोग
आरयूआईडीपी के अधीक्षण अभियंता नेमीचन्द पंवार ने बताया कि परियोजना के पहले तीन चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं, जबकि चौथे चरण के कुछ कार्य अंतिम दौर में हैं. अब पांचवें चरण की शुरुआत एशियाई विकास बैंक (ADB) और विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से की जाएगी. इस चरण में तेजी से विकसित हो रहे शहरों और उनके आसपास के सैटेलाइट टाउन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. योजना के तहत अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, शहरी परिवहन, बाढ़ नियंत्रण, विरासत संरक्षण, पर्यटन विकास और आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.


मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने दिए सख्त निर्देश
बुधवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने भी आरयूआईडीपी की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजनाओं की गुणवत्ता और निगरानी में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि केवल निर्माण कार्य पूरा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विकसित परिसंपत्तियों का प्रभावी संचालन और रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए. मुख्य सचिव ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की नियमित मॉनिटरिंग, प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार करने और प्रत्येक परियोजना की उपलब्धियों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी होगी कि वे इन परिसंपत्तियों का बेहतर संचालन करें ताकि आम नागरिकों को लंबे समय तक गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिलती रहें.


वेबसाइट अपडेट और सफलता की कहानियों पर रहेगा फोकस
बैठक में यह भी तय किया गया कि आरयूआईडीपी की आधिकारिक वेबसाइट को अधिक उपयोगी, पारदर्शी और अद्यतन बनाया जाएगा. परियोजनाओं से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट, निरीक्षण, महत्वपूर्ण तस्वीरें और उपलब्धियां नियमित रूप से अपलोड की जाएंगी. साथ ही विभिन्न शहरों में लागू सफल मॉडल, नवाचार और बेहतरीन कार्य प्रणालियों को भी साझा किया जाएगा, ताकि अन्य शहरी निकाय उनसे सीख लेकर अपने क्षेत्रों में
बेहतर विकास कार्य कर सकें.


शहरों की जरूरतों के अनुसार तैयार होगी विकास की नई तस्वीर
एसडीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि कुचामन के लिए प्रस्तावित परियोजनाएं केवल वर्तमान जरूरतों को नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारेगा. वहीं जनप्रतिनिधि बाबूलाल मारवाड़ा ने कहा कि 23 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं कुचामन के लिए बड़ी उपलब्धि हैं. यदि सीवरेज, ड्रेनेज और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य तय समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे होते हैं तो इसका सीधा लाभ शहर के हजारों नागरिकों को मिलेगा.


क्यों अहम है RUIDP Phase-5?
राजस्थान के कई शहर तेजी से विस्तार कर रहे हैं. ऐसे में जल निकासी, सीवरेज, कचरा प्रबंधन, शहरी यातायात और डिजिटल निगरानी जैसी सुविधाओं की मांग लगातार बढ़ रही है. RUIDP का पांचवां चरण इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. यदि योजना तय समय पर लागू होती है तो आने वाले वर्षों में प्रदेश के 84 शहरों की आधारभूत संरचना पहले से कहीं अधिक मजबूत और आधुनिक दिखाई देगी, जिससे नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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