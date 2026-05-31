/जयपुर में "रन फॉर प्रोफेशन-रन फॉर सीएमए" का आयोजन, 100 से अधिक सदस्यों ने लगाई दौड़

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CMA Foundation Day 2026: द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सीएमए फाउंडेशन डे समारोह की श्रृंखला के तहत जयपुर चैप्टर द्वारा आज "रन फॉर प्रोफेशन-रन फॉर सीएमए" का आयोजन किया गया.
CMA Foundation Day 2026: द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सीएमए फाउंडेशन डे समारोह की श्रृंखला के तहत जयपुर चैप्टर द्वारा आज "रन फॉर प्रोफेशन-रन फॉर सीएमए" का आयोजन किया गया. फिटनेस, स्वास्थ्य जागरूकता और प्रोफेशनल एकता के संदेश के साथ मॉर्निंग रन करीब 3 किलोमीटर की इस रन में 100 से अधिक सीएमए सदस्यों ने भाग लिया.
कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद (NIRC) के अध्यक्ष सीएमए राकेश यादव, जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष सीएमए दीप्तांशु पारीक और सचिव सीएमए पूर्णिमा गोयल द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनआईआरसी अध्यक्ष सीएमए राकेश यादव ने कहा कि स्वस्थ शरीर और सकारात्मक सोच किसी भी पेशेवर की सफलता की आधारशिला है.
उन्होंने सदस्यों से नियमित रूप से स्वास्थ्य और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया. जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष सीएमए दीप्तांशु पारीक ने कहा कि सीएमए फाउंडेशन डे केवल संस्थान की स्थापना का उत्सव नहीं है, बल्कि यह सीएमए प्रोफेशन की गौरवशाली विरासत, उपलब्धियों एवं राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान का उत्सव भी है.
ऐसे कार्यक्रम सदस्यों के बीच सौहार्द, एकता और व्यावसायिक जुड़ाव को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. "रन फॉर प्रोफेशन-रन फॉर सीएमए" ने स्वास्थ्य, अनुशासन, पेशेवर गर्व और सामूहिक सहभागिता की प्रेरणा का संदेश देते हुए फाउंडेशन डे समारोह को नई ऊर्जा प्रदान की. प्रतिभागियों ने पूरे जोश और ऊर्जा के साथ दौड़ पूरी कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने समेत अपने पेशे के प्रति गौरव और समर्पण का संदेश दिया.
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