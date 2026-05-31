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जयपुर में "रन फॉर प्रोफेशन-रन फॉर सीएमए" का आयोजन, 100 से अधिक सदस्यों ने लगाई दौड़

CMA Foundation Day 2026: द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सीएमए फाउंडेशन डे समारोह की श्रृंखला के तहत जयपुर चैप्टर द्वारा आज "रन फॉर प्रोफेशन-रन फॉर सीएमए" का आयोजन किया गया.

Edited byAman SinghReported byDamodar prasad raigar
Published: May 31, 2026, 12:20 PM|Updated: May 31, 2026, 12:20 PM
जयपुर में "रन फॉर प्रोफेशन-रन फॉर सीएमए" का आयोजन, 100 से अधिक सदस्यों ने लगाई दौड़
Image Credit: CMA Foundation Day 2026

CMA Foundation Day 2026: द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सीएमए फाउंडेशन डे समारोह की श्रृंखला के तहत जयपुर चैप्टर द्वारा आज "रन फॉर प्रोफेशन-रन फॉर सीएमए" का आयोजन किया गया. फिटनेस, स्वास्थ्य जागरूकता और प्रोफेशनल एकता के संदेश के साथ मॉर्निंग रन करीब 3 किलोमीटर की इस रन में 100 से अधिक सीएमए सदस्यों ने भाग लिया.

कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद (NIRC) के अध्यक्ष सीएमए राकेश यादव, जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष सीएमए दीप्तांशु पारीक और सचिव सीएमए पूर्णिमा गोयल द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनआईआरसी अध्यक्ष सीएमए राकेश यादव ने कहा कि स्वस्थ शरीर और सकारात्मक सोच किसी भी पेशेवर की सफलता की आधारशिला है.

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उन्होंने सदस्यों से नियमित रूप से स्वास्थ्य और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया. जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष सीएमए दीप्तांशु पारीक ने कहा कि सीएमए फाउंडेशन डे केवल संस्थान की स्थापना का उत्सव नहीं है, बल्कि यह सीएमए प्रोफेशन की गौरवशाली विरासत, उपलब्धियों एवं राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान का उत्सव भी है.

ऐसे कार्यक्रम सदस्यों के बीच सौहार्द, एकता और व्यावसायिक जुड़ाव को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. "रन फॉर प्रोफेशन-रन फॉर सीएमए" ने स्वास्थ्य, अनुशासन, पेशेवर गर्व और सामूहिक सहभागिता की प्रेरणा का संदेश देते हुए फाउंडेशन डे समारोह को नई ऊर्जा प्रदान की. प्रतिभागियों ने पूरे जोश और ऊर्जा के साथ दौड़ पूरी कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने समेत अपने पेशे के प्रति गौरव और समर्पण का संदेश दिया.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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