/राजस्थान में सरकारी नौकरी का गोल्डन चांस! RVUNL ने निकाली JE, AE, CA की बंपर भर्ती, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन

Rajasthan Government Jobs: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) ने विभिन्न पदों पर बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2005 रिक्त पदों को भरा जाएगा. आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त 2026 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 25 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. भर्ती में जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट/कॉमर्शियल असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं.

यह भर्ती तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए रोजगार का बड़ा अवसर लेकर आई है. लंबे समय से बिजली विभाग में भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका माना जा रहा है.

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किन-किन पदों पर होगी भर्ती?

जारी भर्ती कार्यक्रम के अनुसार कुल 2005 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें सबसे अधिक पद जूनियर असिस्टेंट/कॉमर्शियल असिस्टेंट-II और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के हैं.



पदों का विवरण इस प्रकार है…

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल): 727 पद

जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल): 110 पद

जूनियर इंजीनियर (सिविल): 32 पद

जूनियर अकाउंटेंट: 371 पद

जूनियर असिस्टेंट/कॉमर्शियल असिस्टेंट-II: 765 पद

इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान के विभिन्न बिजली निगमों और संबद्ध संस्थानों में नियुक्ति दी जाएगी.



कौन कर सकता है आवेदन?

भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास संबंधित पद के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा, बीई, बीटेक, स्नातक या अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक होगा. किस पद के लिए कौन-सी योग्यता और अधिकतम आयु सीमा तय की गई है, इसकी विस्तृत जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उपलब्ध होगी. भर्ती बोर्ड जल्द ही विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें आरक्षण, आयु में छूट, परीक्षा योजना, चयन प्रक्रिया और अन्य नियमों का पूरा विवरण दिया जाएगा.



आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवारों को आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. आवेदन के लिए राजस्थान ऊर्जा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी. ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे. आवेदन पत्र भरने के बाद श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क भी जमा करना अनिवार्य होगा. बिना शुल्क जमा किए आवेदन मान्य नहीं माना जाएगा.



चयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण बातें

विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद परीक्षा का पैटर्न, चयन प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और अन्य जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार आवेदन करें.भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गलती से बचने के लिए आवेदन अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते पूरा करना बेहतर रहेगा.



महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 5 अगस्त 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 25 अगस्त 2026

कुल पद: 2005

आवेदन का माध्यम: ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट: energy.rajasthan.gov.in



राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह भर्ती इस वर्ष की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है. तकनीकी और कॉमर्स दोनों पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को इसमें आवेदन का अवसर मिलेगा. ऐसे में पात्र अभ्यर्थी समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सभी पात्रता शर्तों की एक बार जरूर जांच कर लें.

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