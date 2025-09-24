Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अशोक गहलोत के बयान ने फिर सुलगाई विवादों की आग! पायलट कैंप ने बोला हमला

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में विधायकों की खरीद-फरोख्त और रिश्वत से जुड़े एसीबी मामलों को बंद करने का फैसला दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विरोधियों को माफ करने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने इसे सरकार गिराने का प्रैक्टिकल कांड बताया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Babulal Dhayal
Published: Sep 24, 2025, 08:25 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 08:25 PM IST

Trending Photos

राजस्थान सरकार विधवा महिलाओं को दे रही इतने रुपये की पेंशन, जानें कैसे करना है अप्लाई
6 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान सरकार विधवा महिलाओं को दे रही इतने रुपये की पेंशन, जानें कैसे करना है अप्लाई

खुशबू से लेकर स्वाद तक… राजस्थानी मूंग दाल हलवा दिल जीत लेगा, नोट कर लें ये रेसिपी
5 Photos
Rajasthan famous Food

खुशबू से लेकर स्वाद तक… राजस्थानी मूंग दाल हलवा दिल जीत लेगा, नोट कर लें ये रेसिपी

राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आपके जिले के मौसम का हाल
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आपके जिले के मौसम का हाल

सांचौर में जलभराव का कहर! डूबे स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते... बच्चे घरों में कैद
6 Photos
sanchore news

सांचौर में जलभराव का कहर! डूबे स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते... बच्चे घरों में कैद

अशोक गहलोत के बयान ने फिर सुलगाई विवादों की आग! पायलट कैंप ने बोला हमला

Jaipur News: पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में विधायकों की खरीद-फरोख्त और रिश्वत से जुड़े मामलों पर एसीबी की एफआर पर हाईकोर्ट ने भले ही केस को बंद करने का फैसला सुना दिया है. इसके बावजूद पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपने विरोधियों को माफ करने को तैयार नहीं है. पहले गहलोत ने सरकारी मशीनरी को निशाने पर लिया, तो कल उन्होंने इसे सरकार गिराने का प्रैक्टिकल कांड करार दिया. गहलोत के इस बयान के बाद सचिन पायलट गुट गहलोत के खिलाफ हमलावर हैं.

सूबे में सरकार बदले दो साल होने को आए लेकिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपने ही साथियों को गले लगाने को तैयार नहीं है. सचिन पायलट के साथ कभी अपने निवास पर मुलाकात, तो कभी हेलीकॉप्टर में एक साथ दौरे. कभी पायलट के पिता की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में जाना, तो कभी दिल्ली में पार्टी कार्यक्रमों में एक साथ दिखना. ये सब सियासी दिखावे की तस्वीरें हैं. दोनों के बीच दिलों में जितनी दूरियां हैं, उतनी दरारें भी.

गहलोत के मुख्यमंत्री रहते पायलट समर्थकों का नाम लिए बगैर पहले एसओजी में मुकदमें दर्ज कराए गए. फिर मामला एसीबी पहुंच गया. हाल ही में एसीबी की एफआर पर हाईकोर्ट ने केस को बंद करने के आदेश दिए, ये सब पूर्व सीएम अशोक गहलोत को नागवार गुजरा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गहलोत ने सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार को तो आड़े हाथ लिया ही, साथ में अपने ही पूर्व साथियों को ये अहसास भी दिला दिया कि वक्त भले ही गुजरा है लेकिन उनके जेहन में बगावत करने वालों की यादें मिटी नहीं है.

सरकार बदलने के बाद पहले संजीवनी केस और अब दूसरे मामलों में जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर तथ्य तोड़े-मरोड़कर एफआर लगाई जा रही है, जिससे कोर्ट के सामने कोई और चारा नहीं बचता है.
मंगलवार को गहलोत ने अपने निवास पर अपने विरोधियों का नाम लिए बिना फिर निशाना साधा. गहलोत बोले कि FR से केस खत्म नहीं होता. हाईकोर्ट ने मामला खारिज नहीं किया. यह पूरा प्रैक्टिकल कांड था.

दरअसल गहलोत पूर्व सरकार में हुए नाटकीय घटनाक्रमों को जिंदा रख, सचिन पायलट को प्रदेश की सियासत में हाशिए पर धकेल देना चाहते हैं. वो ताजा राजनीतिक परिस्थितियों में आए फैसले से बीजेपी और पायलट कैंप को कटघरे में खड़ा कर खुद को पाक साफ बनाए रखना चाहते है.

प्रदेश की जनता की स्मृतियों से गुजरे दौर की बातें कहीं विलुप्त न हो जाए. इसके लिए रह रहकर उनको दोहराने की कोशिश करते हैं. ताकि लोग ये समझें कि पूर्व सरकार में पायलट के जरिये बीजेपी गहलोत सरकार को गिराना चाहती थी. अब इसकी सच्चाई क्या थी, ये या तो गहलोत जानते हैं या पायलट, लेकिन जितने बयानों के तीर चलेंगे, उतना ही विवाद भी होगा.

गहलोत पायलट कैंप पर सवाल उठाकर विवाद के आंधी चलाये रखना चाहते हैं ताकि पायलट की जनता के बीच पार्टी विरोधी नेता की छवि बनी रहे लेकिन गहलोत के ताजा बयान पायलट कैंप बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है. पायलट समर्थकों को गहलोत का ताजा बयान शूल की तरह चुभ रहा है. पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने गहलोत पर हमला बोला. कहा कि हमने बगावत नहीं की थी, हम सूबे में गहलोत को मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते थे.

वहीं, बीजेपी की भी गहलोत के बयानों पर पैनी नजर है. बाड़मेर में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने गहलोत को आड़े हाथ लिया. भाजपा पर सरकार गिराने के लगाए गए आरोपों को अरूण चतुर्वेदी ने सिरे से खारिज कर दिया.
तीन बार सूबे के सीएम रहने के बावजूद गहलोत की सियासी महत्वाकांक्षाएं अब कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. उनकी सक्रियता किसी नौजवान नेता से कम नहीं दिखती लेकिन उनके बयानों के तीर फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी के ही पुराने जख्मों को हरा कर रहे हैं.

गहलोत की सियासी गुगली कब किसे बोल्ड कर दें, कोई नहीं जानता लेकिन ये साफ है कि सियासत का जादूगर जितनी मुश्किलें बीजेपी के लिए खड़ी नहीं कर पाता. उससे ज्यादा उसके निशाने पर पायलट कैंप है,आखिर सियासत की प्रतिस्पर्धा न दोनों को करीब आने देती है और दिखावे में ही सही, न दूर जाने देती है. गाहे बगाहे एकजुटता की तस्वीरें सिर्फ बेमानी है, इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news