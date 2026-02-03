Sachin Pilot News : राजस्थान के राज्य वृक्ष ‘खेजड़ी’ को बचाने के लिए बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों में लंबे समय से जनता में आक्रोश व्याप्त है. एक ओर जहां विकास के नाम पर नए प्रोजेक्ट्स आवश्यक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर खेजड़ी के पेड़ों की कटाई संबंधित कंपनियों द्वारा मनमाने ढंग से की जा रही है.

सचिन पायलट ने लिखा कि स्थानीय लोगों द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार इसकी शिकायत प्रशासन से की जा रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण अब यह मामला गंभीर रूप ले चुका है. पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में ग्रामीणों और स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे है, ताकि इन जीवनदायी पेड़ों को बचाया जा सकें.

सचिन पायलट ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग पूरी तरह जायज़ है. यह पेड़ न केवल मरुस्थलीकरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है बल्कि, भूमिगत जल स्तर को भी संतुलित रखने में सहायक होते है और पशुओं के लिए चारे का मुख्य स्त्रोत होते हैं. सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाने चाहिए.

आपको बता दें कि बीकानेर में खेजड़ी बचाओं आंदोलन तेज हो चला है. सोमवार को हुए महापड़ाव ने ये दिखा दिया है कि आंदोलन लंबा चल सकता है. बड़ी तादात में लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया है.

इस बीच 363 संतों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. आखों पर पट्टी बांधकर लोग धरने पर बैठे हैं. आंदोलन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है.

उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि राजस्थान में खेजड़ी के वृक्षों की बेतहाशा कटाई की जा रही है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी सीधा असर पड़ रहा है

आपको बता दें कि इस मामले को संसद में हनुमान बेनीवाल भी कह चुके हैं कि खेजड़ी का पेड़ मरुधरा की जीवनधारा है. यह केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के नाम पर सोलर प्रोजेक्ट्स और उद्योगों को तो लाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए खेजड़ी जैसे महत्वपूर्ण वृक्षों को काटना कतई उचित नहीं है.

