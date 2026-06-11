Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /मानेसर विवाद पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले- मुझे भी मिलता है गहलोत परिवार का प्यार

मानेसर विवाद पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले- मुझे भी मिलता है गहलोत परिवार का प्यार

Sachin Pilot: सचिन पायलट ने मानेसर प्रकरण को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें भी उतना ही स्नेह और सम्मान देते हैं, जितना अपने पुत्र वैभव गहलोत को.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 11, 2026, 01:35 PM|Updated: Jun 11, 2026, 01:35 PM
मानेसर विवाद पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले- मुझे भी मिलता है गहलोत परिवार का प्यार
Image Credit: Sachin Pilot on Manesar Row

Sachin Pilot on Manesar Row: पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव सचिन पायलट ने मानेसर प्रकरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है. पायलट ने कहा कि उन्होंने गहलोत का पूरा वक्तव्य सुना है और उसमें उनके प्रति स्नेह और आत्मीयता साफ दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत के प्रति लगाव और स्नेह रखते हैं, उसी प्रकार का स्नेह और अपनापन उन्हें भी मिलता है.

सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संगठन सर्जन अभियान के माध्यम से लगातार मजबूत हो रही है. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है. पायलट ने विश्वास जताया कि राजस्थान में कांग्रेस एक मजबूत राजनीतिक ताकत है और पार्टी के सभी नेता मिलकर संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देशभर में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की परेशानियां बढ़ा दी हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है. महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों से हर वर्ग प्रभावित है.

राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए पायलट ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं और कई लोग रंगे हाथों पकड़े भी गए हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार प्रभावी कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर मौन है और जनता से जुड़े मामलों पर गंभीरता नहीं दिखा रही.

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन आवेदन निरस्त किए जाने के मामले पर भी पायलट ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह फैसला साजिश के तहत और अवैध तरीके से लिया गया है. कांग्रेस इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना पक्ष रखेगी. पायलट ने निर्वाचन आयोग समेत अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर भी दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है.

सचिन पायलट यह बयान किसान नेता और उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दिया. इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न राजनीतिक और जनहित के मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

कोटा में पत्नी को खाना देने गए थे हरीश, आम के पेड़ से कैरी तोड़ते समय आई ऐसी 'मौत' कि कांप उठा पूरा गांव!

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Rajasthan News: बिजली चोरों पर डिस्कॉम का चला हथौड़ा, 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होंगे केस

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, कहीं बारिश-ओले तो कहीं 46°C की तपिश! जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

राजस्थान के कई संभागों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, रहें तैयार

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

प्रतापगढ़ में योगी मॉडल एक्शन, वांटेड तस्कर शाहरुख के सिंडिकेट पर चला पीला पंजा, अवैध निर्माण जमींदोज

TAGS:
Sachin Pilot

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खाटूश्याम जी के करवा दूंगा दर्शन! झांसे में लेकर जयपुर में लूटी युवती की आबरू, राजधानी में कर डाला घिनौना कांड
Rajasthan Crime
2
irctc
3
Jodhpur news
4
Pratapgarh news
5
Jaisalmer news