/मानेसर विवाद पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले- मुझे भी मिलता है गहलोत परिवार का प्यार

Sachin Pilot on Manesar Row: पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव सचिन पायलट ने मानेसर प्रकरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है. पायलट ने कहा कि उन्होंने गहलोत का पूरा वक्तव्य सुना है और उसमें उनके प्रति स्नेह और आत्मीयता साफ दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत के प्रति लगाव और स्नेह रखते हैं, उसी प्रकार का स्नेह और अपनापन उन्हें भी मिलता है.

सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संगठन सर्जन अभियान के माध्यम से लगातार मजबूत हो रही है. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है. पायलट ने विश्वास जताया कि राजस्थान में कांग्रेस एक मजबूत राजनीतिक ताकत है और पार्टी के सभी नेता मिलकर संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं.

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इस दौरान पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देशभर में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की परेशानियां बढ़ा दी हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है. महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों से हर वर्ग प्रभावित है.

राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए पायलट ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं और कई लोग रंगे हाथों पकड़े भी गए हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार प्रभावी कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर मौन है और जनता से जुड़े मामलों पर गंभीरता नहीं दिखा रही.

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन आवेदन निरस्त किए जाने के मामले पर भी पायलट ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह फैसला साजिश के तहत और अवैध तरीके से लिया गया है. कांग्रेस इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना पक्ष रखेगी. पायलट ने निर्वाचन आयोग समेत अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर भी दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है.

सचिन पायलट यह बयान किसान नेता और उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दिया. इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न राजनीतिक और जनहित के मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की.

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