सचिन पायलट पहुंचे केरल, राहुल गांधी के साथ शुरू की भारत जोड़ो यात्रा

Jaipur: कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बधुवार को समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ केरल के मदवना से पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की फिर से शुरू की. इस यात्रा के 14वें दिन की शुरुआत में वायनाड से सांसद राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ कई लोग शामिल हुए.

इसी के चलते राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि एक प्रेरक शुरुआत. महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक एवं समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को मेरी श्रद्धांजलि, जिनकी समानता को लेकर दी गई शिक्षा 'भारत जोड़ो यात्रा' के विचार की कुंजी है.

इसके अलावा राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपनी एक फोटो साझा की है. एआईसीसी के महासचिव प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि भारत जोड़ो यात्रा के 14वें दिन की शुरुआत राहुल गांधी ने श्री नारायण गुरु को श्रद्धांजलि देने के साथ की है. यह यात्रा मदवना से शुरू होकर एदापल्ली तक 13 किलोमीटर तक सफर करेगी.

An inspiring start to the day.

Offered my tributes to the great spiritual leader, philosopher and social reformer, Sree Narayana Guru whose teachings of equality are key to the idea of #BharatJodoYatra. pic.twitter.com/Pjr6FKisRR

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 21, 2022