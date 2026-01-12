Zee Rajasthan
NSUI अध्यक्ष वरुण चौधरी की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत, पायलट ने लिखा-हमारी आवाज दबा नहीं सकते

Sachin Pilot News : एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गयी. मामले पर बोलते हुए सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात कही.

Published: Jan 12, 2026, 08:55 AM IST | Updated: Jan 12, 2026, 08:55 AM IST

Sachin Pilot News : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कांग्रेस के मनरेगा बचाओ आंदोलन के दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गयी. मामले पर बोलते हुए सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात कही.

सचिन पायलट ने लिखा- मनरेगा योजना को कमजोर करने और श्रमिकों के अधिकारों का हनन करने के उद्देश्य से केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए नए तुगलकी फरमान के विरुद्ध आज वाराणसी में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी एवं कार्यकर्ताओं पर हिंसक लाठीचार्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो न सिर्फ भाजपा सरकार की बौखलाहट को दर्शा रहा है बल्कि भाजपा की जनविरोधी नीति को भी उजागर कर रहा है. भाजपा लाठी के दम पर हमारी आवाज को दबा नहीं सकती है, श्रमिकों के हक और अधिकारों की यह लड़ाई जारी रहेगी. कांग्रेस पार्टी एवं उसके कार्यकर्ता भाजपा की इस जनविरोधी नीति के खिलाफ डटकर खड़े हैं और श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाकर रहेंगे.

आपको बता दें कि कांग्रेस मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत आंदोलन कर रही है. वाराणासी में इसी को लेकर प्रदर्शन काशी हिंदू विश्वविद्याय में हो रहा था. इस दौरान नेशनल स्टूडेंट यूनियर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की गिरफ्तारी हुई.

प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई. शांतिभंग के आरोप में 30 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. आंदोलन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर कर रही है. जिससे करोड़ों मजदूरों का रोजगार खतरे में पड़ गया है.

इधर पुलिस के मुताबिक NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीएचयू परिसर से बाहर निकलने की कोशिश की. जब पुलिस ने रोका तो रोड पर लगे बैरिकेड को गिराया गया और आगे बढ़े. समझाइश की कोशिश की गयी लेकिन हाथापाई की गयी. ऐसे में पुलिस को शांति भंग के आरोप में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा.

