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भाजपा को हार के डर से सरपंच, पार्षद और मेयर के चुनाव टाल रही हैं- सचिन पायलट

Rajasthan Politics: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की. पायलट ने कहा कि सरकार को न कोर्ट की चिंता है और न ही जनता की. पंचायत चुनावों को अड़चनों के जरिए टाला जा रहा है. सरपंच, पार्षद और मेयर जैसे महत्वपूर्ण पदों के चुनाव टाले जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा को हार का डर है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Apr 14, 2026, 06:45 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 06:45 PM IST

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भाजपा को हार के डर से सरपंच, पार्षद और मेयर के चुनाव टाल रही हैं- सचिन पायलट

Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की. सचिन पायलट ने कहा कि अंबेडकर ने देश के लिए जो किया शायद ही कोई अन्य व्यक्ति इतना बड़ा योगदान दे पाया हो. महिला आरक्षण के मुद्दे पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और पूरा देश महिलाओं को आरक्षण देने के लिए समर्पित है.

मनमोहन सिंह की सरकार और सोनिया गांधी के नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल तैयार किया गया था, लेकिन उस समय संसद में पास नहीं हो पाया. पायलट ने कहा कि उनके खयाल से उस समय बीजेपी ने इसका विरोध किया था. उन्होंने कहा कि आज जब भाजपा बिल ला रही है, तो हम चाहते हैं कि महिलाओं को उनका हक मिले, लेकिन इसकी आड़ में प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. इस मुद्दे पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए.

राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी पर पायलट ने कहा कि सरकार को न कोर्ट की चिंता है और न ही जनता की. पंचायत चुनावों को अड़चनों के जरिए टाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि मनरेगा का काम भी लगभग समाप्त हो चुका है. सचिन पायलट ने प्रशासन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारी जनता की भावनाओं और उनकी परेशानियों के प्रति गंभीर नहीं हैं.

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सरपंच, पार्षद और मेयर जैसे महत्वपूर्ण पदों के चुनाव टाले जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा को हार का डर है. जयपुर जैसी राजधानी में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बाकी जिलों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. सरकार को सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा.

पांच राज्यों के चुनाव पर पायलट का बयान

पांच राज्यों में चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने केरल में समय बिताया है, जहां बंपर वोटिंग बदलाव का संकेत है. असम में भी कांटे की टक्कर है और उन्हें विश्वास है कि वहां कांग्रेस बहुमत में आएगी. पायलट ने कहा कि पूरे देश में लोग वर्तमान शासन से ऊब चुके हैं और अब बदलाव चाहते हैं.

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