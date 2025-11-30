Zee Rajasthan
घुसपैठियों को लेकर सचिन पायलट का सरकार पर हमला, बोले- 11 साल में कितनों को निकाला बाहर?

Sachin Pilot: कांग्रेस महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट दो दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. उन्होंने करोला और हरचंदेड़ा गांवों में ग्रामीणों से मुलाकात की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Bhupendar singh solanki
Published: Nov 30, 2025, 06:20 AM IST | Updated: Nov 30, 2025, 06:20 AM IST

घुसपैठियों को लेकर सचिन पायलट का सरकार पर हमला, बोले- 11 साल में कितनों को निकाला बाहर?

Rajasthan Poitics: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ओर टोंक से विद्यायक पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट शनिवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर टोंक पंहुचे जंहा उनका कोंग्रेस कार्यकर्ताओ ने स्वागत किया वही कारोला ओर हरचंदेडा गांवो में पायलट ने ग्रामीणों से मुलाकात की इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कर्नाटक घटनाक्रम पर कहा कि सब कुछ ठीक है आप लोग जो देख रहे हो सुन रहे हो कहानी कुछ और है.

वंहा मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी अच्छे से सरकार चला रहे है वही पायलट ने इस दौरान कहा कि राजस्थान में 45 नए जिलाध्यक्षो की घोषणा हुई है उन्हें बधाई यंहा पूरा परिवार एक है वही पायलट ने SIR पर केंद्र की मोदी सरकार को चैलेंज देते हुए कहा कि SIR में घुसपैठियों को बाहर निकालने ओर नाम काटने की बात होती है लेकिन में चेलेंज देकर कहता हूं सरकार बताए पिछले 11 सालों में कितने घुसपैठियों को सरकार ने देश से बाहर निकाला यह SIR के नाम पर गुमराह करते है गलत बयानबाजी करते है लेकिन हम राजस्थान में इनके इरादों कामयाब नही होने देंगे .

टोंक दौरे पर सचिन पायलेट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पूरा भारत है ओर एकजुट है वही पायलट ने एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करने के साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केन्द्र सरकार से मांगा जवाब ओर पूछा कि देश से अब तक कितने घुसपैॆठियों को देश से बाहर किया गया है .

राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम व विधायक टोंक सचिन पायलट शनिवार को अपने दो दिवसीय टोंक दौरे पर हैं पायलट नें अपने दौरे की शुरूआत अपने विधानसभा क्षैत्र के गांव कारोला से की है जहां पहुंचने पर ग्रामीण महिला पुरूषों के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका ज़ोरदार तरीके से स्वागत किया गया.पायलेट ने यहां लोगों से उनके अभाव अभियोग भी सुने.यहां ईसरदा बांध विस्थापितों के एक शिष्ट मंडल पायलेट को ज्ञापन सोंप मुआवजा राशि बढ़ाये जाने की भी मांग की.

बाद में पायलेट ने मीडियाकर्मियों से रूबरू होते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा करवाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया पर भी कई तरह के सवाल खड़े किये.हांलांकि पायलेट ने एसआईआर को अच्छि प्रक्रिया तो बताया लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसे जिस तरह से आपा धापी में कराया जा रहा है उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े किये.पायलेट ने कहा कि केंद्र सरकार व केंद्रीय गृह मंत्री एसआईआर से घुसपैठियों को बाहर किये जाने की बात करते रहते हैं लेकिन वे यह भी तो बतायें कि अभी तक भारत से कितने घुसपैठियों को बाहर कर दिया गया है.पायलेट ने कहा कि निर्वाचन आयोग अगर इस पूरी प्रकिया को सही तरीके से संपन्न कराता तो कोई बात नहीं थी लेकिन इसे जिस तरह से आपाधापी में कराया जा रहा है उससे वोट चोरी की संभावना बढ़ गयी है.

जल्द दूर कर लिया जायेगा कर्नाटक का संकट-

सचिन पायलेट ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को किसी भी तरह का संकट नहीं है और जो कुछ मामला सामने आया है उसे जल्द सुलझा लिया जायेगा.पायलेट ने कहा कि वहां प्रदेधाध्यक्ष व सीएम एकजुट हैं.

पाक एआई के जरीये कर रहा फेक विडियो क्रियेट,भारत एकजुट-

सचिन पायलेट ने कहा कि पाक एआई के जरीये फेक विडियो क्रियेट कर भारत में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पूरा भारत एकजुट है व पाक की हर नापाक कोशिश का जवाब देने में सक्षम है.पायलेट ये बात उनका बता वायरल हो रहे विडियो को लेकर कही.

वोट चोरी को लेकर 14दिसंबर को होगी बड़ी रैली-

सचिन पायलेट ने कहा कि कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व नेम वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर बड़ी रैली होने जा रही है.पायलेट ने कहा कि कि हम कई जगह वोट चोरी पकड़ चुके हैं और अभी भी पूरी तरह से सतर्क हैं.

नये जिलाध्यक्षों से कांग्रेस को मिलेगी नयी ऊर्जा-

पायलेट ने कहा कि टोंक सहित राज्य के अधिकांश जिलों में नये जिलाध्यक्ष बनाये गये हैं.पायलेट ने कहा कि नये जिलाध्यक्षों से कांग्रेस को नयी ऊर्जा मिलेगी.

