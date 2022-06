कन्हैया मर्डर केस में सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से की अपील,सचिन पायलट ने कहीं ये बड़ी बात

Jaipur : राजस्थान में उदयपुर जिले के धानमंडी थानाक्षेत्र में दिनदहाड़े कथित तौर पर नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर एक टेलर कन्हैया लाल की बीच बाजार सिर कलम कर हत्या कर दी गयी थी. हत्या के बाद बढ़े तनाव के बाद पूरे उदयपुर में कर्फ्यू है और नेटबंदी की गयी है. वही वारदात के विरोध में जयपुर और जैसलमेर में भी बंद बुलाया गया है.

इस बीच सचिन पायलट ने कहा है कि जांच एजेंसी को इस मामले की तह में जाना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले. इससे पहले कल सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा था कि उदयपुर में युवक की निर्मम और दिल दहलाने वाली हत्या की घटना अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं. इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने वाले अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए. मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति और भाईचारा बनाए रखें.''

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में पायलट ने कहा कि इन लोगों ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दीं. इस तरह की हत्या और जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया है, इसने सबको स्तब्ध कर दिया. उन्हें पकड़ लिया गया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उन्हें ऐसी सजा दी जाए, जो पूरे देश के लिए उदाहरण बने. सचिन पायलट ने कहा कि जिम्मेदार लोगों और संगठनों की तलाश करके उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने की जरूरत है.

These people crossed all limits of humanity. Such a murder&manner in which it's been executed shook everyone. They've been caught. Through fast track court,they should be given such a punishment, which be an example for the entire country: Congress' Sachin Pilot on Udaipur murder pic.twitter.com/BUrFGE0F5q

