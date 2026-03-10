Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

ईरान जंग पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले- भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए

Jaipur News: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ईरान युद्ध और बढ़ती गैस कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भारत 83% ईंधन आयात करता है, इसलिए सरकार को पहले से वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी और खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Mar 10, 2026, 02:11 PM IST | Updated:Mar 10, 2026, 02:11 PM IST

Trending Photos

PM किसान की 22वीं किस्त को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, राजस्थान के 66 लाख किसानों के खातों में इस दिन आएंगे 2000 रुपए
9 Photos
pm kisan samman Nidhi

PM किसान की 22वीं किस्त को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, राजस्थान के 66 लाख किसानों के खातों में इस दिन आएंगे 2000 रुपए

राजस्थान में बढ़ती जा रही तपिश, अगले हफ्ते तक राहत नहीं! IMD ने दी हीटवेव की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में बढ़ती जा रही तपिश, अगले हफ्ते तक राहत नहीं! IMD ने दी हीटवेव की चेतावनी

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 14-15 मार्च को आंधी-बारिश का अलर्ट जारी
6 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 14-15 मार्च को आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी उलझन! सरकार की ओर से तारीख का इंतजार
10 Photos
Tonk nEws

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी उलझन! सरकार की ओर से तारीख का इंतजार

ईरान जंग पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले- भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए

Jaipur News: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने देश में बढ़ती गैस और ईंधन की कीमतों तथा अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है, ऐसे में सरकार को पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए थी और वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार रखनी चाहिए थीं. पायलट ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से गैस के दाम बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं, जो आम लोगों के लिए चिंता का विषय है.

उन्होंने ईरान से जुड़े युद्ध जैसे हालात का जिक्र करते हुए कहा कि इसका असर केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के कई देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा. मौजूदा वैश्विक माहौल को देखते हुए भारत सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि इस युद्ध का देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और इससे निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है.

सचिन पायलट ने यह भी कहा कि खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं और वर्तमान हालात में उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं. पायलट के मुताबिक, इस मामले में सरकार को पारदर्शिता के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि लोगों को भरोसा मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा. पायलट ने कहा कि राज्य सरकार धर्म और जाति की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर तो बिल लेकर आती है, लेकिन प्रदेश के विकास और जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किस दिशा में जा रही है, यह किसी को समझ नहीं आ रहा.

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार चुनाव कराने से डर रही है. पायलट के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय पर चुनाव होना बेहद जरूरी है, लेकिन सरकार इससे बचती नजर आ रही है.

खबर अपडेट की जा रही है….

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news