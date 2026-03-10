ईरान जंग पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले- भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए

Jaipur News: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने देश में बढ़ती गैस और ईंधन की कीमतों तथा अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है, ऐसे में सरकार को पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए थी और वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार रखनी चाहिए थीं. पायलट ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से गैस के दाम बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं, जो आम लोगों के लिए चिंता का विषय है.

उन्होंने ईरान से जुड़े युद्ध जैसे हालात का जिक्र करते हुए कहा कि इसका असर केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के कई देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा. मौजूदा वैश्विक माहौल को देखते हुए भारत सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि इस युद्ध का देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और इससे निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है.

सचिन पायलट ने यह भी कहा कि खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं और वर्तमान हालात में उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं. पायलट के मुताबिक, इस मामले में सरकार को पारदर्शिता के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि लोगों को भरोसा मिल सके.

इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा. पायलट ने कहा कि राज्य सरकार धर्म और जाति की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर तो बिल लेकर आती है, लेकिन प्रदेश के विकास और जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किस दिशा में जा रही है, यह किसी को समझ नहीं आ रहा.

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार चुनाव कराने से डर रही है. पायलट के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय पर चुनाव होना बेहद जरूरी है, लेकिन सरकार इससे बचती नजर आ रही है.

