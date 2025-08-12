Rajasthan Politics: वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर राहुल गांधी के समर्थन में उतरे सचिन पायलट, कहा- तथ्यों सहित रखा पक्ष

Rajasthan Politics: राजस्थान की सियासत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा गरमाता जा रहा है. कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस मामले में राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने तथ्यों के साथ जनता के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा है. पायलट ने सवाल उठाया कि सरकार ने निर्वाचन विभाग की चयन प्रक्रिया में बदलाव क्यों किया और चीफ जस्टिस को हटाकर एक मंत्री को पैनल में क्यों शामिल किया गया.

उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने सबूत पेश करने के कानून में बदलाव कर दिया है, जिससे बीजेपी अब आयोग की प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रही है. पायलट ने जोर देकर कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को हर हाल में बरकरार रखना जरूरी है, ताकि लोकतंत्र की नींव मजबूत रहे.विपक्ष इस मामले में गहन जांच की मांग कर रहा है और वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर जोर दे रहा है.

पायलट ने निर्वाचन आयोग के रवैये को अशोभनीय करार देते हुए कहा कि यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि नागरिकता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जैसे मामले इस विश्वास को कमजोर करते हैं. पायलट ने सरकार और निर्वाचन आयोग से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की, ताकि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि इस मुद्दे पर पारदर्शिता नहीं बरती गई, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करेगा. इस बीच, जनता के बीच भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है, और लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं.



