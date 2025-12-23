Zee Rajasthan
Save Aravalli News: 'बचाओ-बचाओ' चिल्लाती अरावली के लिए उतरे सचिन पायलट, 26 दिसंबर को पैदल मार्च में होंगे शामिल

Save Aravalli News: जयपुर अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की मांग को लेकर एनएसयूआई राजस्थान 26 दिसंबर को बड़ा आयोजन करने जा रही है. “अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ” नारे के साथ पैदल मार्च निकाला जाएगा. यह मार्च एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में होगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Dec 23, 2025, 11:04 AM IST | Updated: Dec 23, 2025, 11:04 AM IST

Save Aravalli News: 'बचाओ-बचाओ' चिल्लाती अरावली के लिए उतरे सचिन पायलट, 26 दिसंबर को पैदल मार्च में होंगे शामिल

Save Aravalli News: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर प्रदेश में चल रहा आंदोलन अब और तेज होने वाला है. एनएसयूआई राजस्थान 26 दिसंबर को जयपुर में “अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ” नारे के साथ बड़ा पैदल मार्च निकालने जा रही है. यह मार्च एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में होगा और इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट भी शामिल होंगे. पायलट की मौजूदगी से इस आयोजन को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बड़ी ताकत मिलने की उम्मीद है.

पैदल मार्च जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल से शुरू होकर कलेक्ट्रेट सर्किल तक जाएगा. एनएसयूआई के कार्यकर्ता, छात्र-युवा और पर्यावरण प्रेमी बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लेंगे. संगठन के पदाधिकारियों ने शहरभर में पोस्टर लगवाकर और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस अभियान को सफल बनाएं. मार्च के दौरान अरावली संरक्षण से जुड़े नारे गूंजेंगे और पर्यावरण बचाओ के संदेश दिए जाएंगे.

एनएसयूआई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में अरावली की परिभाषा को केवल 100 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ियों तक सीमित करने से बड़ा खतरा पैदा हो गया है. इससे अरावली की 90 प्रतिशत से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी, जिससे खनन माफिया सक्रिय हो जाएंगे. परिणामस्वरूप मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, भूजल स्तर गिरेगा और उत्तर-पश्चिम भारत का पूरा पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है. अरावली राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली-एनसीआर की लाइफ लाइन है, जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है.

इस पैदल मार्च के माध्यम से एनएसयूआई राज्य सरकार से मांग करेगी कि अरावली की सभी पहाड़ियों को नोटिफाइड क्षेत्र घोषित कर पूर्ण संरक्षण दिया जाए. साथ ही केंद्र सरकार से मजबूत पैरवी की जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा हो सके. संगठन के नेताओं ने कहा कि अरावली का मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर और अस्तित्व का सवाल है. अगर अभी नहीं चेते तो पूरा क्षेत्र रेगिस्तानी हो जाएगा और जल संकट असहनीय स्तर पर पहुंच जाएगा.

पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई शहरों में अरावली बचाओ को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं. जोधपुर में एनएसयूआई का धरना, उदयपुर और अलवर में सामाजिक संगठनों के आयोजन और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के बयानों ने इस मुद्दे को गर्माया हुआ है. अब जयपुर में सचिन पायलट की मौजूदगी वाला यह पैदल मार्च पूरे आंदोलन को नई धार देगा. पर्यावरण विशेषज्ञों का भी मानना है कि अरावली को बचाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है.

एनएसयूआई ने सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आमजन से अपील की है कि इस पैदल मार्च में शामिल होकर एकजुटता दिखाएं. आयोजन शांतिपूर्ण रहेगा और प्रशासन से सभी जरूरी अनुमतियां ली जा रही हैं. कुल मिलाकर, 26 दिसंबर का यह मार्च अरावली संरक्षण अभियान में मील का पत्थर साबित हो सकता है.

