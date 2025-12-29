Zee Rajasthan
अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सचिन पायलट ने किया स्वागत, बोले- पर्यावरण के लिए अहम फैसला

Aravalli Mountain: अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा पर रोक लगाने के निर्णय का स्वागत किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Dec 29, 2025, 11:39 PM IST | Updated: Dec 29, 2025, 11:39 PM IST

Aravalli Mountain: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा से संबंधित 20 नवंबर के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी निर्धारित की है.

अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई है. सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा पर रोक लगाने के निर्णय का स्वागत किया है.

सचिन पायलट ने लिखा कि भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा से इसके संरक्षण पर गंभीर खतरा पैदा हो गया था. उन्होंने माना कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न केवल अरावली के अस्तित्व की रक्षा करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक मजबूत और जरूरी कदम साबित होगा.

सचिन पायलट ने यह भी संकेत दिया कि अरावली जैसी प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं राजस्थान और देश के पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनका संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत ही जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पर्यावरण को लेकर संवैधानिक संस्थाओं की संवेदनशीलता को दर्शाता है.

पढ़ें अरावली से जुड़ी एक और बड़ी खबर

सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा से संबंधित 20 नवंबर के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी निर्धारित की है. कोर्ट के इस निर्णय के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलवर में नंगली सर्किल पर एकत्र होकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता की भावनाओं के अनुरूप है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अरावली क्षेत्र में खनन माफियाओं को लाभ पहुंचाने की मंशा से काम कर रही थी, लेकिन न्यायालय ने उस पर कठोर प्रहार किया है. गंगावत ने आगे कहा कि अरावली प्रदेश की जीवन रेखा है और इसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से जनता की जीत सुनिश्चित हुई है.

