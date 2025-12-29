अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सचिन पायलट ने किया स्वागत, बोले- पर्यावरण के लिए अहम फैसला

Aravalli Mountain: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा से संबंधित 20 नवंबर के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी निर्धारित की है.

अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई है. सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा पर रोक लगाने के निर्णय का स्वागत किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सचिन पायलट ने लिखा कि भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा से इसके संरक्षण पर गंभीर खतरा पैदा हो गया था. उन्होंने माना कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न केवल अरावली के अस्तित्व की रक्षा करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक मजबूत और जरूरी कदम साबित होगा.

सचिन पायलट ने यह भी संकेत दिया कि अरावली जैसी प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं राजस्थान और देश के पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनका संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत ही जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पर्यावरण को लेकर संवैधानिक संस्थाओं की संवेदनशीलता को दर्शाता है.

पढ़ें अरावली से जुड़ी एक और बड़ी खबर

सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा से संबंधित 20 नवंबर के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी निर्धारित की है. कोर्ट के इस निर्णय के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलवर में नंगली सर्किल पर एकत्र होकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता की भावनाओं के अनुरूप है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अरावली क्षेत्र में खनन माफियाओं को लाभ पहुंचाने की मंशा से काम कर रही थी, लेकिन न्यायालय ने उस पर कठोर प्रहार किया है. गंगावत ने आगे कहा कि अरावली प्रदेश की जीवन रेखा है और इसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से जनता की जीत सुनिश्चित हुई है.