Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

साध्वी प्रेम बाईसा मौत रहस्य में बड़ा ट्विस्ट, जहर की अफवाहें खारिज! FSL रिपोर्ट में जहर नहीं, अब मेडिकल बोर्ड करेगा अंतिम फैसला


FSL रिपोर्ट ने बदली दिशा, साध्वी प्रेम बाईसा मौत में आपराधिक साजिश नहीं, मेडिकल बोर्ड से अंतिम निष्कर्ष की प्रतीक्षा  

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 13, 2026, 09:48 AM IST | Updated: Feb 13, 2026, 09:48 AM IST

Trending Photos

Shivratri 2026: नाहरगढ़ के घने जंगलों में स्थित है अद्भत शिव मंदिर, जहां शिवरात्रि पर उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़
8 Photos
Rajasthan Temple

Shivratri 2026: नाहरगढ़ के घने जंगलों में स्थित है अद्भत शिव मंदिर, जहां शिवरात्रि पर उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

राजस्थान में 16 से 27 फरवरी तक LPG पर सख्त अभियान, हर जिले में होगी गैस एजेंसियों और होटलों की जांच
9 Photos
jaipur news

राजस्थान में 16 से 27 फरवरी तक LPG पर सख्त अभियान, हर जिले में होगी गैस एजेंसियों और होटलों की जांच

Temperature: फरवरी में गर्मी का लगा झटका! राजस्थान में 31.4°C तक पहुंचा पारा, 17 फरवरी को है बारिश के आसार, पढ़ें पूरी अपडेट
7 Photos
Rajasthan ka Thermometer

Temperature: फरवरी में गर्मी का लगा झटका! राजस्थान में 31.4°C तक पहुंचा पारा, 17 फरवरी को है बारिश के आसार, पढ़ें पूरी अपडेट

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं 31°C की तपिश, तो कहीं बारिश की आहट, जानें सबसे ठंडे शहर
5 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक, कहीं 31°C की तपिश, तो कहीं बारिश की आहट, जानें सबसे ठंडे शहर

साध्वी प्रेम बाईसा मौत रहस्य में बड़ा ट्विस्ट, जहर की अफवाहें खारिज! FSL रिपोर्ट में जहर नहीं, अब मेडिकल बोर्ड करेगा अंतिम फैसला

Sadhvi Prem Baisa: जोधपुर के बोरानाडा थाना क्षेत्र अंतर्गत पाल गांव के आरती नगर आश्रम में 28 जनवरी को हुई साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) ने विसरा जांच की रिपोर्ट गुरुवार रात पुलिस को सौंप दी. रिपोर्ट में साध्वी के शरीर में किसी भी प्रकार के जहर, विषैले तत्व या अप्राकृतिक पदार्थ की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है. इससे जहर देने या किसी आपराधिक साजिश की चल रही अटकलें पूरी तरह निर्मूल साबित हुई हैं. SIT ने विभिन्न सैंपलों (विसरा, कमरे की धूल, बर्तन, बिस्तर की चादर आदि) की जांच कराई थी, लेकिन किसी विषैले तत्व या अप्रिय घटना के संकेत नहीं मिले.


मेडिकल बोर्ड से अंतिम निष्कर्ष की प्रतीक्षा
मौत का सटीक कारण अब महात्मा गांधी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL निष्कर्षों के संयुक्त विश्लेषण के बाद ही स्पष्ट होगा. SIT प्रमुख एसीपी छवि शर्मा ने खुद FSL से रिपोर्ट प्राप्त की है. पुलिस ने रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन अब जांच का पूरा फोकस चिकित्सकीय कारणों, इंजेक्शन के प्रभाव और पूर्व से मौजूद स्वास्थ्य स्थिति पर केंद्रित हो गया है. मेडिकल बोर्ड की अंतिम राय से ही मौत के रहस्य से पर्दा उठेगा.


घटना का क्रम और स्वास्थ्य पृष्ठभूमि
28 जनवरी शाम करीब 5 बजे साध्वी की तबीयत बिगड़ी. उन्हें अस्थमा की पुरानी शिकायत थी और जुकाम होने से सांस लेने में तकलीफ बढ़ गई. उन्होंने मेल नर्स (कंपाउंडर) देवीसिंह को बुलाया, जिन्होंने करीब 5:15 बजे डेक्सोना और डायनापार इंजेक्शन लगाए. इंजेक्शन लगने के बाद हालत और बिगड़ी और अस्पताल ले जाते समय करीब 5:29 बजे प्रेक्षा अस्पताल में उनकी मौत हो गई. अस्पताल से लौटने के बाद रात 9:30 बजे इंस्टाग्राम पर कथित सुसाइड नोट वायरल हुआ, जिससे हंगामा मचा. रात 1 बजे शव महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


जांच की प्रगति और प्रमुख सवाल
पिता वीरमनाथ की रिपोर्ट पर 29 जनवरी को मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया. 2 फरवरी को विसरा सैंपल FSL भेजे गए, जो 11 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपी गई. SIT ने 48 लोगों से पूछताछ की, 500 से ज्यादा पेज के बयान दर्ज किए और करीब 40 मोबाइल की CDR निकाली गई. इंजेक्शन की पर्ची किस डॉक्टर ने लिखी, यह अभी जांच का सबसे बड़ा सवाल है. बताया जा रहा है कि एक निजी डॉक्टर ने पहले से जांच से इनकार कर दिया था.

अब क्या होगा?
जहर की आशंका पूरी तरह खारिज होने के बाद जांच चिकित्सकीय लापरवाही या उपचार की परिस्थितियों पर केंद्रित है. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का अंतिम निष्कर्ष निकलेगा. SIT हर पहलू की गहन जांच कर रही है और समाज में बनी संवेदनशीलता को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news