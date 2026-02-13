साध्वी प्रेम बाईसा मौत रहस्य में बड़ा ट्विस्ट, जहर की अफवाहें खारिज! FSL रिपोर्ट में जहर नहीं, अब मेडिकल बोर्ड करेगा अंतिम फैसला

Sadhvi Prem Baisa: जोधपुर के बोरानाडा थाना क्षेत्र अंतर्गत पाल गांव के आरती नगर आश्रम में 28 जनवरी को हुई साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) ने विसरा जांच की रिपोर्ट गुरुवार रात पुलिस को सौंप दी. रिपोर्ट में साध्वी के शरीर में किसी भी प्रकार के जहर, विषैले तत्व या अप्राकृतिक पदार्थ की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है. इससे जहर देने या किसी आपराधिक साजिश की चल रही अटकलें पूरी तरह निर्मूल साबित हुई हैं. SIT ने विभिन्न सैंपलों (विसरा, कमरे की धूल, बर्तन, बिस्तर की चादर आदि) की जांच कराई थी, लेकिन किसी विषैले तत्व या अप्रिय घटना के संकेत नहीं मिले.



मेडिकल बोर्ड से अंतिम निष्कर्ष की प्रतीक्षा

मौत का सटीक कारण अब महात्मा गांधी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL निष्कर्षों के संयुक्त विश्लेषण के बाद ही स्पष्ट होगा. SIT प्रमुख एसीपी छवि शर्मा ने खुद FSL से रिपोर्ट प्राप्त की है. पुलिस ने रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन अब जांच का पूरा फोकस चिकित्सकीय कारणों, इंजेक्शन के प्रभाव और पूर्व से मौजूद स्वास्थ्य स्थिति पर केंद्रित हो गया है. मेडिकल बोर्ड की अंतिम राय से ही मौत के रहस्य से पर्दा उठेगा.



घटना का क्रम और स्वास्थ्य पृष्ठभूमि

28 जनवरी शाम करीब 5 बजे साध्वी की तबीयत बिगड़ी. उन्हें अस्थमा की पुरानी शिकायत थी और जुकाम होने से सांस लेने में तकलीफ बढ़ गई. उन्होंने मेल नर्स (कंपाउंडर) देवीसिंह को बुलाया, जिन्होंने करीब 5:15 बजे डेक्सोना और डायनापार इंजेक्शन लगाए. इंजेक्शन लगने के बाद हालत और बिगड़ी और अस्पताल ले जाते समय करीब 5:29 बजे प्रेक्षा अस्पताल में उनकी मौत हो गई. अस्पताल से लौटने के बाद रात 9:30 बजे इंस्टाग्राम पर कथित सुसाइड नोट वायरल हुआ, जिससे हंगामा मचा. रात 1 बजे शव महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया.

जांच की प्रगति और प्रमुख सवाल

पिता वीरमनाथ की रिपोर्ट पर 29 जनवरी को मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया. 2 फरवरी को विसरा सैंपल FSL भेजे गए, जो 11 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपी गई. SIT ने 48 लोगों से पूछताछ की, 500 से ज्यादा पेज के बयान दर्ज किए और करीब 40 मोबाइल की CDR निकाली गई. इंजेक्शन की पर्ची किस डॉक्टर ने लिखी, यह अभी जांच का सबसे बड़ा सवाल है. बताया जा रहा है कि एक निजी डॉक्टर ने पहले से जांच से इनकार कर दिया था.

अब क्या होगा?

जहर की आशंका पूरी तरह खारिज होने के बाद जांच चिकित्सकीय लापरवाही या उपचार की परिस्थितियों पर केंद्रित है. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का अंतिम निष्कर्ष निकलेगा. SIT हर पहलू की गहन जांच कर रही है और समाज में बनी संवेदनशीलता को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है.

