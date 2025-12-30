Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

New Year के जश्न से पहले सांभर महोत्सव 2025 ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, फ्लेमिंगो और हेरिटेज ट्रेन बने सुपरहिट

Rajasthan News: जयपुर के सांभरलेक में सांभर महोत्सव के दौरान पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है.हेरिटेज ट्रेन, फ्लेमिंगो पक्षियों और एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं.तीन दिनों में 3 लाख से ज्यादा सैलानियों ने यहां शिरकत की है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Dilip choudhary
Published: Dec 30, 2025, 05:01 PM IST | Updated: Dec 30, 2025, 05:02 PM IST

Trending Photos

New Year Celebration के नाम पर फर्जी पार्टियों से कैसे बचें? जानें बचने के तरीके
8 Photos
New Year Celebration Party

New Year Celebration के नाम पर फर्जी पार्टियों से कैसे बचें? जानें बचने के तरीके

दौसा में बनेगा 50 किलोमीटर लंबा चमचमाता फोरलेन हाईवे, आसानी से पहुंच जाएंगे दिल्ली और गुजरात
7 Photos
Rajasthan Government Project

दौसा में बनेगा 50 किलोमीटर लंबा चमचमाता फोरलेन हाईवे, आसानी से पहुंच जाएंगे दिल्ली और गुजरात

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा चांदी का भाव, जयपुर से लेकर उदयपुर,अजमेर समेत इन शहरों में ढीले हुए सिल्वर के तेवर
5 Photos
Rajasthan Gold Silver Rate

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा चांदी का भाव, जयपुर से लेकर उदयपुर,अजमेर समेत इन शहरों में ढीले हुए सिल्वर के तेवर

राजस्थान में 31 दिसंबर और New Year पर शराब के ठेके खुलने का समय तय, यहां जानें पूरी डिटेल
8 Photos
New Year Party Safety Tips

राजस्थान में 31 दिसंबर और New Year पर शराब के ठेके खुलने का समय तय, यहां जानें पूरी डिटेल

New Year के जश्न से पहले सांभर महोत्सव 2025 ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, फ्लेमिंगो और हेरिटेज ट्रेन बने सुपरहिट

Sambhar Mahotsav 2025: विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील, सांभरलेक इन दिनों उत्सव के रंग में डूबी हुई है.नए साल के स्वागत और वर्ष 2025 की विदाई के उपलक्ष्य में आयोजित पांच दिवसीय 'सांभर महोत्सव' पर्यटकों के सिर चढ़कर बोल रहा है.महोत्सव के शुरुआती तीन दिनों में ही यहां 3 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने शिरकत कर रिकॉर्ड बना दिया है.

हेरिटेज ट्रेन और फ्लेमिंगो का दीदार
सांभर महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण यहां की हेरिटेज ट्रेन और झील में डेरा डाले लाखों फ्लेमिंगो (राजहंस) पक्षी हैं.पर्यटक हेरिटेज ट्रेन में बैठकर नमक बनाने की पारंपरिक प्रक्रिया को देख रहे हैं.झील के नीले पानी के बीच गुलाबी फ्लेमिंगो पक्षियों का नज़ारा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है.

एडवेंचर और लोक संस्कृति का संगम
महोत्सव में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ खास है.रोमांच के शौकीन लोग पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, एटीवी राइड और ऊंट-घुड़सवारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं. रात के समय म्यूजिक नाइट्स में प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं.लोक कलाकारों की थाप पर पर्यटक खुद को ठुमके लगाने से नहीं रोक पा रहे हैं.

झील के खुले आसमान के नीचे तारों को निहारने (Star Gazing) का अनुभव सैलानियों के लिए बिल्कुल नया और जादुई है. सांभर महोत्सव में आने वाले लोग यहां की विश्व प्रसिद्ध फीनी, चटपटी छाछ-राबड़ी और अन्य राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं.हालांकि, रविवार और सोमवार को भीड़ इतनी अधिक थी कि सांभर की सड़कों पर 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे नियंत्रित करने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

अंतरराष्ट्रीय पहचान की ओर कदम
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से इस महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है.उम्मीद जताई जा रही है कि 31 दिसंबर को महोत्सव के समापन तक यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news