Samman Sahas Ka: अपराधियों में खौफ, आमजन में विश्वास, ‘सम्मान साहस का’ में जांबाज पुलिस अफसरों का सम्मान

Samman Sahas Ka: जब रात में लोग अपने घरों में सुकून की नींद ले रहे होते हैं, तब वे सड़कों पर गश्त कर रहे होते हैं। जब लोग घरों में ताला लगाकर बाहर जाते हैं, तब भी उनकी नजर चोर-उचक्कों पर बनी रहती है। कई बार महीनों तक वे अपने घर नहीं जा पाते और परिवार से दूर रहकर भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं लेकिन जैसे ही प्रदेश में चोरी, डकैती, मारपीट या हत्या जैसी घटनाओं की खबर आती है, ये पुलिसकर्मी बिना डरे पूरी कर्तव्यनिष्ठा और साहस के साथ ड्यूटी पर जुट जाते हैं और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

यह बात उन पुलिसकर्मियों की हो रही है जो देश के साथ-साथ राजस्थान में भी अपनी बहादुरी और समर्पण से अपराध पर लगाम लगाने में लगे हुए हैं। राजस्थान पुलिस के जांबाज जवान अपने साहस और बेहतर कार्यशैली से प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए हर समय तैनात रहते हैं. इन्हीं बहादुर पुलिसकर्मियों की जांबाजी को सम्मान देने के लिए ZEE Rajasthan न्यूज चैनल ने 7 मार्च, शनिवार को जयपुर में ‘सम्मान साहस का’ कार्यक्रम आयोजित किया.

यह कार्यक्रम चैनल हेड मनीष शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया. इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्य और साहस से अपराधियों में खौफ पैदा किया और पुलिस सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. कार्यक्रम की शुरुआत ब्लिस इंटरटेनमेंट एंड इवेंट के गायन से हुई, जिसमें आमोद चतुर्वेदी और उनके ग्रुप ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया.

'सम्मान साहस का' कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-



भूपेन्द्र सिंह हाड़ा, जयपुर पुलिस

भूपेन्द्र सिंह हाड़ा कोटा के रहने वाले हैं. सेवाकाल के दौरान इनकी तैनाती सेवायें कोटा ग्रामीण के थाना इटावा, बपावर कलां, सीमलिया और कार्यालय पुलिस अधीक्षक की एमओबी एवं साइबर सेल में रही है. भूपेन्द्र सम्पति संबंधित अपराध एवं अन्य गम्भीर अपराधों को खोलने एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं...भूपेन्द्र द्वारा हाल ही में जिले के सीमलिया कस्बे में चम्बल फर्टिलाइजर एवं केमिकल लिमिटेड फैक्ट्री की टाउनशिप में हुई सोने, चांदी , नकदी सहित करोड़ों रुपये की नकबजनी का पर्दाफाश किया. भूपेन्द्र हाड़ा द्वारा कोटा, चित्तौड़गढ, बांसवाडा, मध्यप्रदेष में वांछित चल रहे 15 खूंखार ईनामी अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पंहुचाया है. बीते साल 2025 में पुलिस पदक प्रदान कर भूपेंद्र को सम्मानित भी किया गया था.

प्रहलाद बिकुनिया, कांस्टेबल, चित्तौड़गढ़

प्रहलाद बिकुनिया, जो कोतवाली थाना चित्तौड़गढ़ में तैनात कांस्टेबल हैं. साल 2024 में सूझबूझ के साथ कार्रवाई करते हुए अपहृत बालक को सकुशल दस्तयाब कराया. साथ ही अभियुक्त गीता को अनंतपुरा कोटा से गिरफ्तार करवाने और बालक राहुल को डिटेन करवाने में भी अहम भूमिका निभाई. इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात ये रही कि कांस्टेबल प्रहलाद बिकुनिया ने बिना तकनीकी साक्ष्यों के इस सफल कार्रवाई को अंजाम दिया.

रवि सेन, कांस्टेबल, साइबर थाना, झालावाड़

झालावाड़ पुलिस द्वारा सरकारी योजनाओं में साइबर फ्रॉड कर सरकारी खजाने में सेंधमारी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया था..जो सिस्टम के समानांतर ही एक ऐसा सिस्टम चल रहा था, जिसमें कर्मचारियों से लेकर ईमित्र संचालक और उनके दलाल तक शामिल थे. साइबर थाने के कांस्टेबल रवि सेन ने, जिनकी विशेष भूमिका से इस साइबर ठगी का भंडाफोड़ हो पाया. रवि सेन ने अनुसंधान टीम के साथ दिन-रात मेहनत कर 17 हजार से अधिक अकाउंट को खंगाला और सरकारी योजनाओ में हो रहे इस बड़े फर्जीवाडे का खुलासा करने में खास भूमिका निभाई.



संजय कुमार बसेरा, हेड कांस्टेबल

चूरू पुलिस लाइन में पद स्थापित हेड कांस्टेबल संजय कुमार बसेरा ने एसपी जय यादव के निर्देशन पर लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों को गिरफ्तार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. गठित विशेष टीम के प्रभारी हेड कांस्टेबल संजय कुमार बसेरा ने हेड कांस्टेबल मंगलसिंह के साथ मिलकर अब तक कुल 321 लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इन्होंने अपराधियो की मौजूदगी का पता लगाकर 8 भगोड़े, 22 इनामी स्थाई वारंटी, जिन में कई बड़े हिस्ट्रीसीटर शामिल है, 291 स्थाई वारंटियो सहित कुल 321 फरार अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं.



छोटू लाल रेबारी, कांस्टेबल

भीलवाड़ा पुलिस की साइबर सेल में तैनात कॉन्स्टेबल छोटू लाल रेबारी ने सीईआईआर (CEIR) पोर्टल मॉनिटरिंग कर उत्कृष्ट कार्य किया. कॉन्स्टेबल छोटू लाल ने मोबाइल चोरी व गुम होने की 2081 शिकायतों पर करीब 4.50 करोड़ राशि के 1550 से अधिक मोबाइल बरामद कराने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बरामद मोबाइल वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द करवाया. इस उल्लेखनीय उपलब्धि के परिणामस्वरूप भीलवाड़ा पुलिस ने 70-80 प्रतिशत का Accuracy core अर्जित कर परिचमी राज्यों (West zone) में अग्रणी स्थान प्राप्त किया.

गंगा डामोर, महिला कांस्टेबल, कोतवाली, बांसवाड़ा

बांसवाड़ा जिले के कोतवाली थाने में तैनात महिला कांस्टेबल गंगा डामोर की पहचान कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी के रुप में है. थाने में तैनाती के दौरान उन्हें सूचना मिली की एक महिला बारी सियातलाई कागदी बड़ी नहर के किनारे बैठी हुई है, जो किसी भी समय तेज बहाव में बहकर अपनी जान गंवा सकती है. इस अत्यंत संकटपूर्ण परिस्थिति में महिला कांस्टेबल गंगा ने अद्वितीय साहस, त्वरित निर्णय क्षमता एवं कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किये बिना तेज बहाव वाली नहर में छलांग लगाई. और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए डूब रही महिला को सुरक्षित बाहर निकाला.



राम दयाल, हेड कांस्टेबल

जोधपुर के साइबर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राम दयाल को साइबर ठगों का पकड़ने का बड़ा टास्क मिला. 10 लाख रूपये से अधिक की ठगी के प्रकरणों में संदिग्ध आरोपीगणों से पूछताछ की. साथ ही तकनीकी विश्लेषण के आधार पर अंतराष्ट्रीय स्तर पर इन्वेस्टमेंट एवं ट्रेडिंग स्कैन में भारत से सिम सप्लाई कर कंबोडिया तक पहुंचाने वाले विभिन्न चैनलों के साथ चार मलेशियन नागरिकों की पहचान कर 1102 करोड़ रूपये की ठगी का पर्दाफाश किया.



मोहनलाल, कांस्टेबल, डीसीआरबी टीम, बालोतरा

बालोतरा में अपनी तैनाती के दौरान कांस्टेबल मोहनलाल ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. राज्य के बाहर से एम्बुलेंस के जरिए तस्करी कर लाए जा रहे 11 क्विंटल डोडा पोस्त को पचपदरा क्षेत्र में बरामद किया गया. यह कार्रवाई जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई थी. साथ ही अवैध हथियार तस्करी पर भी सख्त प्रहार करते हुए थाना कल्याणपुर, बालोतरा और पचपदरा क्षेत्र में कुल चार प्रकरण दर्ज कर 11 पिस्टल, 17 मैगजीन और 15 कारतूस बरामद किए गए. साइबर अपराध के क्षेत्र में भी कांस्टेबल मोहनलाल ने संगठित अपराध के नेटवर्क को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई.



दरअसल, राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग लगातार लोगों को ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे नए साइबर फ्रॉड से सावधान रहने की एडवाइजरी जारी कर रही है. इसी जागरूकता का असर भी देखने को मिला, जिससे बैंककर्मियों ने मामले की गंभीरता समझते हुए तुरंत कार्रवाई की और बड़ी ठगी को टाल दिया.

