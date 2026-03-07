Samman Sahas Ka: राजस्थान पुलिस के सुपरहीरोज का सम्मान, इन अफसरों को मिला ‘सम्मान साहस का’ अवॉर्ड

Samman Sahas Ka: राजस्थान पुलिस के लिए 7 मार्च का दिन विशेष रहा. जयपुर में ZEE Rajasthan न्यूज चैनल की ओर से ‘सम्मान साहस का’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उन जांबाज पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा से कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इस कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए पुलिस अधिकारियों और जवानों को उनके साहसिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया.

ZEE Rajasthan न्यूज चैनल समय-समय पर सामाजिक सरोकारों को निभाने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहा है. चैनल न केवल लोगों तक सबसे पहले निष्पक्ष और सटीक खबरें पहुंचाने का काम करता है, बल्कि समाज में छिपे साहस और सेवा भावना को भी सामने लाने का प्रयास करता है. इसी पहल के तहत प्रदेश के उन पुलिसकर्मियों को मंच दिया गया, जिन्होंने अपने कार्य से समाज में सुरक्षा और भरोसे को मजबूत किया है.

इस सम्मान समारोह में प्रदेश सरकार के कई प्रमुख मंत्री भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी शिरकत की और पुलिसकर्मियों के साहस तथा समर्पण की सराहना की.

'सम्मान साहस का' कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-

जितेंद्र सिंह सोलंकी, SHO, बौली थाना

SHO जितेंद्र सिंह सोलंकी ने 14 नवंबर 2025 को सवाई माधोपुर जिले के बौली थाने में थाना अधिकारी का पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद लगातार अपराध नियंत्रण को लेकर एस‌एचओ सोलंकी मुस्तैद नजर आए. चाहे अवैध बजरी परिवहन प्रकरण हो या साइबर क्राइम प्रत्येक हाइलाइट क्राइम को लेकर जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बेहतर पुलिसिंग को अंजाम दिया. लंबित प्रकरणों के निस्तारण सहित फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए गए अभियान में भी जितेंद्र सिंह ने अहम भूमिका निभाई. साथ ही कोडयाई गांव में एक 60 वर्षीय वृद्धा की हत्या और जेवरात लूट लेने वाले अपराधियों को 3 दिन बाद सलाखों के पीछे पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की.

राजपाल सिंह, इंस्पेक्टर

भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में फायरिंग कर लूट की वारदात व ब्यावर जिले के विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस के 112 नम्बर के वाहन चालक पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले कुख्यात आरोपी ज्ञान सिंह को प्रताप नगर (भीलवाड़ा) थाने के जांबाज इंस्पेक्टर राजपाल सिंह ने जवाबी फायरिंग कर आरोपी को हथियार सहित दस्तयाब किया. साथ ही गिरफ्तार आरोपी ज्ञान सिंह के विरुद्ध रायला थाने मामला भी दर्ज करवाया.

बुद्धाराम विश्नोई, पुलिस निरीक्षक, बांसवाड़ा

पुलिस निरीक्षक बुद्धाराम विश्नोई ने थाना सदर में रहते हुए 6 माह में करीब 100 से अधिक अपराधियों क़ो जेल की सलाखों में डाला है. विश्नोई ने मंदिरों में चोरिया करने वाली गैंग का खुलासा किया और उनके 5 आरोपी गिरफ्तार किए, कई चोरियों की वारदात का खुलासा हुआ. विश्नोई ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ एक्शन लेते हुए 1,206 लीटर बियर, 2,538 लीटर अंग्रेजी शराब, 1304 लीटर देसी शराब जब्त की है, साथ ही 778.500 किलो ग्राम डोडा चूरा एवं 1 किलो अफीम बरामद की.

सोहनलाल, सब इंस्पे क्टीर, प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस के उप निरीक्षक सोहनलाल ने साहस दिखाते हुए 53 आदिवासी मजदूरों को बंधुआ जीवन से मुक्त कर नई जिंदगी दी. सोहनलाल ने दिखाया कि खाकी केवल कानून का प्रतीक नहीं, बल्कि भरोसे और मानवता की भी पहचान है. थाना घंटाली में प्रकरण दर्ज कर मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से जुड़े आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की. ऑपरेशन विश्वास ने साबित कर दिया कि जब पुलिस प्रतिबद्ध हो, तो दूरियां मायने नहीं रखतीं न्याय हर हाल में पीड़ित तक पहुंचता है.



दीपक यादव, सहायक उपनिरीक्षक BST

पिछले कुछ समय से राजस्थान में अवैध हथियारों के खरीद फरोख्त व संगठित अपराधियों द्वारा रंगदारी की घटनाओॆ व एक गैंग द्वारा दूसरे गैंग के व्यक्तियों की हत्याऐं व फायरिंग की बढ़ती हुई घटनाओं के मद्दे नजर रखकर अवैध हथियारों की रोकथाम व संगठित आपराधिक गिरोहों पर नकेल कसने एवं ज्यादा से ज्यादा प्रभावी कार्रवाई करने हेतु दीपक यादव सहायक उप निरीक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से आसूचना संकलन सराहनीय भूमिका निभाते हुए 40 अवैध हथियार बरामद करवाते हुए अन्तर्राज्यीय व स्थानीय हथियार तस्करों व अलग - अलग गैंग से जुडे सक्रिय सदस्यों की पूरी श्रृंखला तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

टीकम चन्द राठौर, सहायक पुलिस उप निरीक्षक

बूंदी जिले में तैनात जांबाज़ अधिकारी सहायक पुलिस उप निरीक्षक DCRB टीकम चन्द राठौर ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा, सूझबूझ और प्रभावी कार्यशैली से कई गंभीर आपराधिक प्रकरणों का खुलासा कर विभाग का मान बढ़ाया. उनके नेतृत्व और सामंजस्यपूर्ण प्रयासों से कई सनसनीखेज मामलों में उल्लेखनीय सफलता मिली है. करीब 80 लाख रुपये की बड़ी चोरी के मामले में अज्ञात अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नकबजनी का पर्दाफाश किया. उनकी तकनीकी समझ और रणनीतिक कार्रवाई से पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचाने में बड़ी भूमिका अदा की. साथ ही गौवंश की नृशंत हत्या के मामले में मुलजिमों को पकड़वाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.



सोमवीर, ASI

राजस्थान पुलिस में डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार उल्लेखनीय कार्य करने वाले ASI सोमवीर ने पुलिस की आईटी टीम का प्रभावी नेतृत्व करते हुए प्रदेश में अपराध और अपराधियों की निगरानी तथा उन्हें ट्रेस करने के उद्देश्य से विकसित विभिन्न एप्लीकेशनों और मोबाइल ऐप्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने कई महत्वपूर्ण आईटी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन, मॉड्यूल डेवलपमेंट, डेटा इंटीग्रेशन और एनालिटिक्स डैशबोर्ड के निर्माण में सराहनीय योगदान दिया. इनके कार्यों से पुलिस की कार्यप्रणाली अधिक आधुनिक, तेज और प्रभावी बनी.



शाहिद अली, कांस्टेबल, सीईडी-सीबी

राजस्थान पुलिस सीआईडी सीबी में तैनात हेड कांस्टेबल शाहिद अली ने अपनी सतर्कता और कुशल कार्यशैली से कई महत्वपूर्ण मामलों में बड़ी सफलता हासिल की. एसओजी थाना टीम के साथ कार्रवाई करते हुए उन्होंने 12 साल से फरार कुख्यात ईनामी आतंकवादी महराजुद्धीन को दस्तयाब कर एटीएस को सुपुर्द किया. यह आतंकी विभिन्न इस्लामिक आतंकी संगठनों और भारत में सक्रिय स्लीपर सेल से संपर्क में रहकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में था. इसके अलावा राजस्थान के विभिन्न जिलों में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 33 अवैध हथियार और 55 कारतूस बरामद कर हथियार तस्करों को गिरफ्तार करवाया. वहीं चेन्नई में एक ज्वैलर शॉप पर हुई डकैती के मामले में भी अहम सफलता हासिल की.



प्रेमाराम, हेड कांस्टेबल, बाड़मेर

बाड़मेर की जिला विशेष टीम के समर्पित और साहसी हेड कांस्टेबल प्रेमाराम ने अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा, साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए जिले में हुई कई गंभीर आपराधिक वारदातों के खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. रामसर क्षेत्र में हुई लगभग 40 लाख रुपये की नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय कंजर गैंग को पकड़ने में उनकी भूमिका सराहनीय रही. प्रेमाराम को राजस्थान पुलिस के सर्वोच्च सम्मान में से एक ‘डीजीपी डिस्क’से सम्मानित किया जा चुका है.



