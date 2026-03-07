Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Samman Sahas Ka: ‘सम्मान साहस का’ में जवाहर सिंह बेढम ने की राजस्थान पुलिस की तारीफ, कहा- प्रदेश में अपराध कम किया

Samman Sahas Ka: जयपुर में 7 मार्च को ZEE Rajasthan न्यूज चैनल की ओर से ‘सम्मान साहस का’ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान पुलिस के उन जांबाज पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा से प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है. चैनल हेड मनीष शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों से आए पुलिसकर्मियों को उनके साहसिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया. समारोह में कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहे.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 07, 2026, 02:21 PM IST | Updated:Mar 07, 2026, 02:21 PM IST

Trending Photos

Women’s Day 2026: राजस्थान की वो 10 बेटियां जिन्होंने दुनिया को दिखाया अपना दम, देखें Photos
13 Photos
Women’s Day 2026

Women’s Day 2026: राजस्थान की वो 10 बेटियां जिन्होंने दुनिया को दिखाया अपना दम, देखें Photos

ये हैं राजस्थान के धुरंधर, जिन्होंने UPSC में लहराया परचम
10 Photos
upsc topper list

ये हैं राजस्थान के धुरंधर, जिन्होंने UPSC में लहराया परचम

राजस्थान में अगले हफ्ते पलटी मारेगा मौसम, कुछ इलाकों में हीटवेव से बढ़ सकती है गर्मी
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में अगले हफ्ते पलटी मारेगा मौसम, कुछ इलाकों में हीटवेव से बढ़ सकती है गर्मी

राजस्थान में तपती धूप से परेशान लोग, जैसलमेर-चित्तौड़गढ़ 38°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
7 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में तपती धूप से परेशान लोग, जैसलमेर-चित्तौड़गढ़ 38°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

Samman Sahas Ka: ‘सम्मान साहस का’ में जवाहर सिंह बेढम ने की राजस्थान पुलिस की तारीफ, कहा- प्रदेश में अपराध कम किया

Samman Sahas Ka: जब रात में आप अपने घरों में चैन की नींद ले रहे होते हैं, तो वे गश्ती पर होते हैं. जब आप घर में ताला लगाकर घूमने जाते हैं, तो भी चोरों पर निगाह उन्हीं की रहती है...महीनों घर नहीं जा पाते हैं, परिवार से नहीं मिल पाते हैं पर बात जैसे ही प्रदेश में चोरी, डकैती, मारपीट या मर्डर की आती है तो ये तुरंत बिना डरे अपने साहस का परिचय देते हुए कर्तव्यनिष्ठा के साथ ड्यूटी निभाते हैं और कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं.

बात कर रहे हैं देश समेत राजस्थान के उन तमाम पुलिसकर्मियों की, जिनके हौसले के आगे प्रदेश में अपराध दम तोड़ रहा है. राजस्थान पुलिस के जाबांज पुलिसकर्मी अपने साहस और बेहतरीन काम से प्रदेशवासियों की सुरक्षा में हर समय तैनात रहते हैं. इन्हीं पुलिसकर्मियों की जांबाजी को सम्मानित करते हुए ZEE Rajasthan न्यूज चैनल ने आज 7 मार्च शनिवार को जयपुर में 'सम्मान साहस का' कार्यक्रम आयोजित किया.

'सम्मान साहस का' कार्यक्रम चैनल हेड मनीष शर्मा के नेतृत्व में संपन्न किया गया. इसमें प्रदेश के तमाम जिलों से उन छुपे हुए सुपर हीरोज को सम्मानित किया गया, जिनके काम से अपराधी थर-थर कांपते हैं. इन्होंने पुलिस सेवा में अहम योगदान दिया है. मनीष शर्मा ने कहा कि "सरहद पर सैनिक और शहर में पुलिस खड़ी है, तभी इस देश की हर सुबह सुरक्षित और इतनी बड़ी है." इसकी शुरुआत ब्लिस इंटरटेनमेंट एंड इवेंट के गायन से हुई, जिसमें आमोद चतुर्वेदी और उनके ग्रुप ने देशभक्ति गाने गाकर हर दिल को देश प्रेम से भर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

'सम्मान साहस का' कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि राजस्थान में ज्यादातर पुलिसवाले ईमानदारी और साहस से काम कर रहे हैं. उन्होंने ज़ी न्यूज का धन्यवाद भी ज्ञापित किया कि ZEE News उन लोगों को सम्मानित कर रहा है, जिन्होंने अपनी रातों की नींदें और आराम खोकर रात के अंधेरे में अपनी ड्यूटी निभाते हैं. उन्होंने अपराध मुक्त राजस्थान के लिए पुलिस को हार्दिक बधाई दी.

कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कार्यक्रम को लेकर कहा- यह ज़ी मीडिया का गौरवान्वित करने और समाज में संदेश देने वाला कार्यक्रम..

आज के 'सम्मान साहस का' कार्यक्रम में कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी शामिल हुए.


ZEE मीडिया की कोशिश है कि यह मंच उन लोगों की आवाज बने, जो दिन-रात प्रदेश में बदलाव की मुहिम को सफल बनाने में जुटे रहते हैं. ZEE Rajasthan न्यूज चैनल समय-समय पर सामाजिक सरोकार को निभाता रहा है. यह न केवल लोगों तक सबसे पहले निष्पक्ष और सटीक खबरें पहुंचाता है बल्कि प्रदेश भर में समाजिक सरोकार को निभाते हुए छुपे साहस और समाजसेवियों को सम्मानित भी करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news