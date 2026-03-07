Samman Sahas Ka: राजस्थान में अपराध पर प्रहार करने वाले जांबाजों का सम्मान, जयपुर में सजा ‘सम्मान साहस का’ मंच

Samman Sahas Ka: राजस्थान पुलिस के लिए 7 मार्च का दिन खास रहा. जयपुर में ZEE Rajasthan न्यूज चैनल की ओर से ‘सम्मान साहस का’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उन जांबाज पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा से कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में अहम योगदान दिया है. इस समारोह में राजस्थान के कई जिलों से पहुंचे पुलिसकर्मियों को उनके साहसिक कार्यों और उत्कृष्ट सेवा के लिए मंच पर सम्मान दिया गया.

ZEE Rajasthan न्यूज चैनल समय-समय पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है. चैनल न केवल लोगों तक सबसे पहले निष्पक्ष और सटीक खबरें पहुंचाने का काम करता है बल्कि समाज में छुपे साहस और सेवा भावना को भी सामने लाकर ऐसे लोगों को सम्मानित करता है.

‘सम्मान साहस का’ कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कई प्रमुख मंत्री भी मौजूद रहे. इस मौके पर कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कार्यक्रम में शिरकत की और पुलिसकर्मियों के साहस व समर्पण की सराहना की.

'सम्मान साहस का' कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-

राजर्षि राज, DCP साउथ, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट

जयपुर साउथ में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए डीसीपी जयपुर दक्षिण द्वारा कई अहम कदम उठाए गए हैं. अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ तकनीक का उपयोग कर स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. डीसीपी के नेतृत्व में नशे और अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कई संदिग्ध तत्वों पर कार्रवाई की गई. इसके साथ ही बिना नंबर प्लेट, फर्जी या मॉडिफाइड नंबर प्लेट और काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. वहीं साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें लंबित शिकायतों के निस्तारण और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा. DCP राजर्षि राज ने जोधपुर में अपनी तैनाती के दौरान ‘मिशन संकल्प’ के माध्यम से नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया, जिसमें ड्रग्स की सप्लाई चैन तोड़ने, जन जागरूकता बढ़ाने और नशा पीड़ितों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया गया.



बी. आदित्य, पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ जिले में पुलिस की कमान संभाल रहे एसी बी. आदित्य की नेतृत्व क्षमता और सख्त तेवर ने अपराधियों और नशा तस्करों की कमर तोड़ दी है. जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को नशे के जाल से बचाने के उद्देश्य से शुरू हुई यह मुहिम अब बड़े परिणाम दे रही है. नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह में 110 प्रकरण दर्ज कर 199 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत 133 करोड़ 39 लाख 29 हजार रुपये आंकी गई. इसके साथ ही मानव तस्करी और बंधक मजदूरी के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन विश्वास के तहत भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. जिले में बेहतर पारदर्शी पुलिसिंग व्यवस्था ने खाकी के प्रति लोगों में विश्वास और सम्मान को बढ़ाया है.



रमेश कुमार, पुलिस अधीक्षक, बालोतरा

बालोतरा में अपनी तैनाती के दौरान पुलिस अधीक्षख रमेश ने जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए. विशेष रूप से मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जिसमें कई तस्करों को गिरफ्तार कर अवैध नशे के कारोबार पर कड़ा प्रहार किया गया. इसके साथ ही पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए गांव-गांव में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए...इन कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए. एसपी रमेश कुमार की इस कार्यशैली से जिले में पुलिस और जनता के बीच विश्वास मजबूत हुआ है.



शालिनी राज, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक, जोधपुर

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक शालिनी राज ने नीमराना में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित प्रतिष्ठित होटल पर फिरौती के लिए हुईं सनसनीखेज फायरिंग की घटना में स्वयं निकटवर्ती राज्यों की विभिन्न एजेंसियों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त टीमों का नेतृत्व कर अंतराज्यीय गैंग के अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया. साथ ही इस प्रकार के घटना की रोकथाम हेतु सेक्टर में Strategic Deployment सुनिश्चित किया. समाज के संवेदनशील वर्ग से जुड़े किन्नर हत्याकांड मामले में स्वयं के निकटतम पर्यवेक्षण में साक्ष्यों का बारीकी से संकलन कर ब्लाइंड मर्डर का त्वरित खुलासा कर समस्त आरोपियों को गिरफ्तार करने में महती भूमिका अदा की.

आशीष प्रजापत, पुलिस उपाधीक्षक, टोंक

टोंक के मालपुरा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अपनी तैनाती के दौरान पुलिस उपाधीक्षक आशीष प्रजापत ने क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने में सफलता हासिल की. पुलिस थाना लाम्बाहरिसिंह क्षेत्र के नयागांव जाटान में अधेड़ महिला की नृशंस हत्या के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया. साथ ही मालपुरा में जयपुर रोड पर स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले जाने के मामले में गहन अनुसंधान कर एटीएम को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

चैन सिंह महेचा, RPS

RPS चैनसिंह महेचा 1990 में पुलिस सेवा में भर्ती हुए. 1990 से अब तक उप निरीक्षक, निरीक्षक थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के विभिन्न पदों पर रहते हुए चुनावों, साम्प्रदायिक तनाव, वीआईपी विजिट एवं अपराध नियंत्रण में पूर्ण निष्ठा, अदम्य साहस, कठोर मेहनत व कर्तव्यनिष्ठा के साथ उत्कृष्ठ सेवाएं समर्पित करते हुए आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में भय के नारे को चरित्रात करते हुए राजस्थान पुलिस का नाम रोशन. स्वंत्रता दिवस 2025 को गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चैनसिंह महेचा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया.

सुभाष चन्द्र खिलेरी, प्लाटून कमांडर, SDRF

बीकानेर में 7 मई 2025 को सिटी कोतवाली के सामने स्थित मदान कॉम्पलेक्स में आग लगने और एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट होने से बहुमंजिला इमारत ढह गई. हादसे की सूचना मिलते ही प्लाटून कमांडर सुभाष चन्द्र खिलेरी के नेतृत्व में एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची. विषम और अत्यंत जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में टीम ने लगातार 10 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. इस दौरान ध्वस्त इमारत के मलबे में दबे 08 मृतकों के शवों को बाहर निकाला गया जबकि 08 लोगों को जीवित सुरक्षित रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई गई. उनका यह कार्य आपदा की घड़ी में कर्तव्य, साहस और मानवता के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है.



झालावाड़ पुलिस

राजस्थान पुलिस अपने ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय को चरितार्थ करते हुए प्रदेश में अच्छा काम कर रही है लेकिन अगर हम बात प्रदेश के झालावाड़ जिले की करें तो यहां की पुलिस ने बीते महीने में नशे, साइबर क्राइम के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाकर अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है...जिसकी चर्चा आज प्रदेशभर में हो रही है. झालावाड़ पुलिस जिले में बेहतर पुलिसिंग के साथ अपराध नियंत्रण में भी प्रभावी कार्रवाई कर रही है. बेहतर नेतृत्व क्षमता पुलिस टीम में तालमेल झालावाड़ पुलिस की सफलता के प्रमुख औजार है. आपको बताते हैं कि कैसे पुलिस ने तस्करों और साइबर ठगों के नेक्सस को बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन चलाया और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया.

ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार

जिले में हिस्ट्रीशीटर्स और हार्डकोर अपराधियों, मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त अपराधियों के खिलाफ जयपुर विद्युत वितरण निगम के साथ समन्वय स्थापित कर ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार चलाकर न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया बल्कि 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि रिकवर करने में झालावाड़ पुलिस ने सफलता हासिल की.

ऑपरेशन दिव्य प्रहार

झालावाड़ में नश तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन दिव्य प्रहार चलाकर जिले की पुलिस ने तस्करों की गिरफ्तारी के साथ मादक पदार्थ तस्करों की कमर तोड़ने का काम किया और उनके आर्थिक साम्राज्य पर चोट पहुंचाकर 50 करोड़ मूल्य की परिसम्पतियों को मुक्त कराने का काम किया गया.

ऑपरेशन शटरडाउन

जिले में चल रही सरकारी योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि, दिव्यांग पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं में साइबर फ्राड के जरिए किए जा रहे अपराध पर न केवल अंकुश लगाने का काम किया बल्कि 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की डिजिटल डिवाइस को जब्त करने का काम किया है.

झालावाड़ पुलिस ने अपनी इस कार्यशैली से न केवल जिले की जनता का दिल जीता है बल्कि अपने काम से प्रदेश में पुलिस की एक नई छवि पेश करने का काम किया है.

रामस्वरूप मीना, थानाधिकारी, थाना किशोरपुरा, कोटा

रामस्वरूप मीना बूंदी जिले की नैनवां तहसील के एक छोटे से गांव मानपुरा के रहने वाले हैं. कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2011 में जैसलमेर से चयन हुआ और कुछ समय जैसलमेर में कांस्टेबल के पद पर सेवा दी. पुलिस सेवा में 2014 में राजस्थान पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर चयन होने पर 2015 से 2020 तक कोटा शहर के पुलिस थाना महावीरनगर, पुलिस थाना उद्योगनगर और DST में भी अपनी सेवाएं दी. 2023 में कोटा के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर बदमाश कालू बड़क और उसके साथी शूटर सत्यनारायण को फायरिंग के बीच अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया. जिस पर राज्य सरकार द्वारा रामस्वरूप मीना को पुलिस निरीक्षक के रूप में विशेष पदोन्नति प्रदान की गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

