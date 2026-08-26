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सीएम भजनलाल को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, भाइयों के लिए मांगा पार्षद का टिकट !

Jaipur News : बीजेपी में निकाय चुनाव के लिए टिकटों का काउंटडाउन अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है. पार्टी किसी भी वक्त प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, जिसके चलते आखिरी वक्त तक दावेदारों ने टिकट पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में टिकट हासिल करने के लिए स्थानीय नेताओं और दावेदारों ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है.
 

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Published:Aug 26, 2026, 09:30 PM IST | Updated:Aug 26, 2026, 09:31 PM IST
सीएम भजनलाल को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, भाइयों के लिए मांगा पार्षद का टिकट !
Image Credit: सांगानेर में मनाया गया रक्षाबंधन पर्व

Jaipur News : जयपुर में एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जहां सांगानेर क्षेत्र से भारी संख्या में बहनें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राखी बांधने पहुंचीं. बहनों ने सीएम की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की. हालांकि, इस रक्षा बंधन के पर्व पर एक सियासी रंग भी देखने को मिला. राखी बंधवाने के बाद बहनों ने भाई रूपी मुख्यमंत्री से टिकट का आशीर्वाद भी मांग लिया. कोई महिला अपने पति के लिए पार्षद का टिकट मांगती नजर आई, तो कई बहनें अपने ससुर के लिए टिकट की गुहार लगाने पहुंचीं. सीएम से मुलाकात के बाद सभी के चेहरे खिले हुए थे और उनमें ये उम्मीद भी थी कि मुख्यमंत्री बहनों को निराश नहीं करेंगे. उदाहरण के तौर पर, आरती वशिष्ठ भी अपने पार्षद पति का टिकट बचाने के लिए सीएम से यही प्रार्थना करने पहुंची थीं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राखी बांधने पहुंची महिलाएं

सीएमआर और बीजेपी कार्यालय पर टिकी निगाहें

मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के कारण यहां के कार्यकर्ताओं में बीजेपी का टिकट मिलना 'जीत की गारंटी' जैसा नजर आ रहा है. यही वजह है कि टिकट के लिए जबरदस्त कोशिशें चल रही है. किसी को अपनी सीट बचाने की चिंता सता रही है, तो कई नेता वार्ड आरक्षित होने की वजह से अपने चहेतों को चुनावी मैदान में उतारने की जुगत में हैं. जैसे-जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, दावेदारों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं और सबकी निगाहें बीजेपी ऑफिस से लेकर सीएमआर (CMR) पर टिकी हैं.

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सांगानेर को सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी का ऐसा मजबूत गढ़ बना दिया है कि हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को बेताब है, लेकिन टिकट गिनती के ही हैं. अब देखना ये होगा कि किस्मत किसका साथ देती है और किसे निराशा हाथ लगती है, जो टिकटों की आधिकारिक घोषणा के साथ ही साफ हो पाएगा. हालांकि, इस उठापटक के बीच सांगानेर में बीजेपी की एकजुटता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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