सांगानेर में आवासन मंडल की जमीन पर बसी 87 अवैध कॉलोनियों का मामला हाईकोर्ट में



Jaipur News: जयपुर के सांगानेर इलाके में राजस्थान आवासन मंडल (Rajasthan Housing Board) द्वारा अधिग्रहित भूमि पर बसी 87 अवैध कॉलोनियों के अतिक्रमण का मुद्दा राजस्थान उच्च न्यायालय में फिर से गर्माया हुआ है. पब्लिक अगेंस्ट करप्शन नामक संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार ने अदालत को महत्वपूर्ण जानकारी दी है.



अधिग्रहित भूमि का विवरण और उपयोग

राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, सांगानेर क्षेत्र में कुल 5037 बीघा भूमि आवासन मंडल के अधिग्रहण में आई थी. इसमें से 4000 बीघा जमीन मंडल द्वारा पहले ही उपयोग में ले ली गई है. इस विकसित भूमि पर नागरिक सुविधाएं जैसे सड़कें, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी ढांचा तैयार किया जा चुका है. शेष बची हुई खाली जमीन पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का फैसला लिया गया है. यानी अतिक्रमण वाली 87 कॉलोनियों को तत्काल हटाने की बजाय वर्तमान स्थिति को बनाए रखा जाएगा, ताकि आगे विवाद का समाधान किया जा सके.



हाईकोर्ट का नया आदेश

राज्य सरकार के इस आश्वासन पर जस्टिस पी.एस. भाटी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को नया निर्देश दिया है. अदालत ने राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों से कहा कि वे सांगानेर इलाके का गूगल मैप (Google Map) उपलब्ध कराएं. इस मैप की मदद से अदालत विवादित भूमि की सटीक स्थिति समझ सकेगी और मामले का अंतिम निपटारा कर सकेगी.खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि गूगल मैप के माध्यम से अतिक्रमण वाली कॉलोनियों की लोकेशन, विकसित क्षेत्र और खाली पड़ी जमीन को आसानी से चिह्नित किया जा सकेगा. इससे न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी और सही फैसला लिया जा सकेगा.

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