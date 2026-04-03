Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

सांगानेर में आवासन मंडल की जमीन पर बसी 87 अवैध कॉलोनियों का मामला हाईकोर्ट में

Sanganer Encroachment Case: जयपुर के सांगानेर इलाके में आवासन मंडल की 5037 बीघा अधिग्रहित भूमि पर बसी 87 अवैध कॉलोनियों के अतिक्रमण का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचा है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByMahesh pareek
Published:Apr 03, 2026, 07:17 AM IST | Updated:Apr 03, 2026, 07:17 AM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

सांगानेर में आवासन मंडल की जमीन पर बसी 87 अवैध कॉलोनियों का मामला हाईकोर्ट में


Jaipur News: जयपुर के सांगानेर इलाके में राजस्थान आवासन मंडल (Rajasthan Housing Board) द्वारा अधिग्रहित भूमि पर बसी 87 अवैध कॉलोनियों के अतिक्रमण का मुद्दा राजस्थान उच्च न्यायालय में फिर से गर्माया हुआ है. पब्लिक अगेंस्ट करप्शन नामक संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार ने अदालत को महत्वपूर्ण जानकारी दी है.


अधिग्रहित भूमि का विवरण और उपयोग
राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, सांगानेर क्षेत्र में कुल 5037 बीघा भूमि आवासन मंडल के अधिग्रहण में आई थी. इसमें से 4000 बीघा जमीन मंडल द्वारा पहले ही उपयोग में ले ली गई है. इस विकसित भूमि पर नागरिक सुविधाएं जैसे सड़कें, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी ढांचा तैयार किया जा चुका है. शेष बची हुई खाली जमीन पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का फैसला लिया गया है. यानी अतिक्रमण वाली 87 कॉलोनियों को तत्काल हटाने की बजाय वर्तमान स्थिति को बनाए रखा जाएगा, ताकि आगे विवाद का समाधान किया जा सके.


हाईकोर्ट का नया आदेश
राज्य सरकार के इस आश्वासन पर जस्टिस पी.एस. भाटी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को नया निर्देश दिया है. अदालत ने राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों से कहा कि वे सांगानेर इलाके का गूगल मैप (Google Map) उपलब्ध कराएं. इस मैप की मदद से अदालत विवादित भूमि की सटीक स्थिति समझ सकेगी और मामले का अंतिम निपटारा कर सकेगी.खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि गूगल मैप के माध्यम से अतिक्रमण वाली कॉलोनियों की लोकेशन, विकसित क्षेत्र और खाली पड़ी जमीन को आसानी से चिह्नित किया जा सकेगा. इससे न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी और सही फैसला लिया जा सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news