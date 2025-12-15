Jaipur News: सब्जियों के साथ हमजोली कर आपकी थाली में पहुँच रहा सांगानेर फैक्टरियों का केमिकल जहर, काली हो गई खेतों की मिट्टी

Jaipur News: सांगानेर इलाके की कपड़ा और अन्य फैक्टरियों से निकलने वाला केमिकल युक्त गंदा पानी अब सीधे लोगों की थाली तक पहुंच रहा है. सालों से चल रही इस समस्या पर स्थानीय प्रशासन की आंखें पूरी तरह बंद हैं, जिससे आसपास के खेतों में उगाई जा रही सब्जियां और फसलें स्लो पॉइजन बन गई हैं.

सांगानेर में फैक्टरियों का दूषित पानी एक नाले के माध्यम से बहाया जा रहा है, जो सीधे खेतों तक पहुंचता है. इस गंदे नाले के पानी से करीब 20 किलोमीटर के दायरे में फैले खेतों में सिंचाई की जा रही है. किसान इसी जहरीले पानी से पालक, पत्तागोभी, बैंगन, मूली और अन्य सब्जियां उगा रहे हैं. दूषित पानी के लगातार इस्तेमाल से खेतों की मिट्टी काली पड़ चुकी है और उसकी उर्वरता खत्म हो रही है.

विशेषज्ञों का कहना है कि केमिकल युक्त पानी से उगाई सब्जियों में भारी धातुएं और विषैले तत्व जमा हो रहे हैं, जो कैंसर, लिवर-किडनी की बीमारियां और अन्य गंभीर रोगों का कारण बन सकते हैं. यह धीमा जहर लोगों की सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये दूषित सब्जियां न केवल जयपुर के बाजारों में बिक रही हैं, बल्कि राजस्थान के अन्य जिलों तक भी पहुंचाई जा रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्थानीय किसानों और निवासियों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. फैक्टरियों पर ईटीपी (Effluent Treatment Plant) लगाने के सख्त नियम होने के बावजूद उल्लंघन हो रहा है. पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो भूमिगत जल भी दूषित हो जाएगा और बड़ा स्वास्थ्य संकट खड़ा हो सकता है.

प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांग उठ रही है कि फैक्टरियों पर सख्त कार्रवाई हो, दूषित पानी की निकासी रोकी जाए और प्रभावित खेतों की मिट्टी-सब्जियों की जांच करवाई जाए. यह मामला न केवल सांगानेर बल्कि पूरे प्रदेश की जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-