/सांगानेर-शिवदासपुरा के बीच सफर करने वाले सावधान! आज बंद रहेगा कालाबड़का फाटक, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

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Jaipur News: जयपुर-सवाई माधोपुर रेलखंड के कालाबड़का फाटक (No. 72) पर शुक्रवार रात 10 से शनिवार सुबह 6 बजे तक मेंटेनेंस के कारण ट्रैफिक बंद रहेगा. सांगानेर-शिवदासपुरा रूट वाले यात्री परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाएं. सुबह 6 बजे के बाद यातायात सामान्य होगा.
Jaipur News: अगर आप जयपुर-सवाई माधोपुर रेलखंड के आसपास यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. रेलवे प्रशासन ने सांगानेर और शिवदासपुरा रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित कालाबड़का फाटक (फाटक संख्या 72) को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है. रेलवे ट्रैक और फाटक पर जरूरी मेंटेनेंस एवं तकनीकी कार्यों के चलते शुक्रवार रात से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी.
शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक बंद रहेगा फाटक
रेलवे अधिकारियों के अनुसार कालाबड़का फाटक पर शुक्रवार रात 10 बजे से ब्लॉक लिया जाएगा, जो शनिवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा. करीब आठ घंटे तक चलने वाले इस कार्य के दौरान फाटक से किसी भी प्रकार के वाहन को गुजरने की अनुमति नहीं होगी. रेलवे द्वारा ट्रैक और फाटक से जुड़े जरूरी मरम्मत और सुरक्षा कार्य किए जाएंगे.
यात्रियों और वाहन चालकों को होगी परेशानी
कालाबड़का फाटक क्षेत्र के सबसे व्यस्त रेलवे फाटकों में गिना जाता है. यह मार्ग सांगानेर और शिवदासपुरा क्षेत्र को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रास्ता है, जहां से रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं. ऐसे में फाटक बंद रहने के कारण दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और भारी वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
रेलवे प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय रहते वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, ताकि ट्रैफिक जाम और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके. खासतौर पर रात के समय यात्रा करने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना पहले से तैयार करने की सलाह दी गई है.
सुरक्षा और मेंटेनेंस कार्य के चलते लिया गया फैसला
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि फाटक और ट्रैक की नियमित देखरेख और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए यह कार्य जरूरी है. समय-समय पर ऐसे तकनीकी कार्य किए जाते हैं ताकि रेल संचालन सुरक्षित और सुचारू बना रहे. मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद शनिवार सुबह 6 बजे से फाटक पर यातायात सामान्य रूप से शुरू कर दिया जाएगा.
वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह
रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है. वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे बंदी के दौरान दूसरे मार्गों का इस्तेमाल करें और यात्रा के दौरान अतिरिक्त समय लेकर निकलें. प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है और कार्य पूरा होने के बाद यातायात बहाल कर दिया जाएगा.
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