Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कौन हैं संगीता आर्य, जिनके इस्तीफे से प्रशासनिक गलियारों में मची हलचल!

Sangeeta Arya Resignation: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य संगीता आर्य का इस्तीफा आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है. संगीता आर्य ने पिछले दिनों अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Jan 06, 2026, 08:59 PM IST | Updated: Jan 06, 2026, 08:59 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सर्दी का सितम! इन जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट
9 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का सितम! इन जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट

PM Kisan Yojana 22nd kisht: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan योजना की अगली किस्त, जानें वजह
8 Photos
pm kisan samman nidhi yojana

PM Kisan Yojana 22nd kisht: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan योजना की अगली किस्त, जानें वजह

बालोतरा में SC की सख्ती कार्रवाई, चंद मिनटों में उखाड़ फेंक दी गई अवैध कपड़ा इकाइयां
10 Photos
Rajasthan news

बालोतरा में SC की सख्ती कार्रवाई, चंद मिनटों में उखाड़ फेंक दी गई अवैध कपड़ा इकाइयां

कोटा में बनेगा 256 करोड़ की लागत से 3 लेन हाई लेवल ब्रिज, सफर हो जाएगा आसान!
6 Photos
rAJASTHAN GOVERNMENT PROJECT

कोटा में बनेगा 256 करोड़ की लागत से 3 लेन हाई लेवल ब्रिज, सफर हो जाएगा आसान!

कौन हैं संगीता आर्य, जिनके इस्तीफे से प्रशासनिक गलियारों में मची हलचल!

Sangeeta Arya Resignation: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य संगीता आर्य का इस्तीफा आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है. इस संबंध में राज्य के कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, संगीता आर्य ने पिछले दिनों अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है. इस्तीफा स्वीकार होने के साथ ही वह अब RPSC सदस्य के पद पर नहीं रहेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के बाद यह मामला औपचारिक रूप से पूर्ण हो गया है. हालांकि, इस्तीफे के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

कौन हैं संगीता आर्य

संगीता आर्य आरपीएससी की प्रमुख सदस्य रही हैं. वे राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी हैं. निरंजन आर्य पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी और उनके सलाहकार भी रहे थे.

संगीता आर्य को अक्टूबर 2020 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान RPSC सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, उनकी नियुक्ति को उस समय भी काफी चर्चा मिली थी, क्योंकि वे एक हाई-प्रोफाइल नौकरशाह परिवार से ताल्लुक रखती हैं.

संगीता आर्य का इस्तीफा स्वीकार होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि RPSC के ढांचे में अब बड़े बदलाव होने वाले हैं. वर्तमान सरकार आयोग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का दावा कर रही है और पुराने सदस्यों का हटना कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news