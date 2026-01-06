कौन हैं संगीता आर्य, जिनके इस्तीफे से प्रशासनिक गलियारों में मची हलचल!

Sangeeta Arya Resignation: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य संगीता आर्य का इस्तीफा आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है. इस संबंध में राज्य के कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, संगीता आर्य ने पिछले दिनों अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है. इस्तीफा स्वीकार होने के साथ ही वह अब RPSC सदस्य के पद पर नहीं रहेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के बाद यह मामला औपचारिक रूप से पूर्ण हो गया है. हालांकि, इस्तीफे के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

कौन हैं संगीता आर्य

संगीता आर्य आरपीएससी की प्रमुख सदस्य रही हैं. वे राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी हैं. निरंजन आर्य पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी और उनके सलाहकार भी रहे थे.

संगीता आर्य को अक्टूबर 2020 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान RPSC सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, उनकी नियुक्ति को उस समय भी काफी चर्चा मिली थी, क्योंकि वे एक हाई-प्रोफाइल नौकरशाह परिवार से ताल्लुक रखती हैं.

संगीता आर्य का इस्तीफा स्वीकार होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि RPSC के ढांचे में अब बड़े बदलाव होने वाले हैं. वर्तमान सरकार आयोग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का दावा कर रही है और पुराने सदस्यों का हटना कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है.